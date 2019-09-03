人民网>>财经

以自贸试验区扩容加快推进高水平开放进程

匡贤明

2019年09月03日08:25  来源：光明日报
 
原标题：以自贸试验区扩容加快推进高水平开放进程

　　推进高水平开放是我国应对内外环境变化的重大举措。无论外部环境如何变化，我国开放的大门不会关上，只会越开越大。过去几年，我国在主动开放上推出了一系列重大举措，加快形成全面开放新格局。自由贸易试验区的设立与扩容是重大举措之一。近期，山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江6省区获批设立自由贸易试验区，使自贸试验区范围进一步扩大，形成由点到线、由线到面、覆盖沿海、沿边和内陆地区的自贸试验区新体系。

　　自贸试验区从上海试点以来，经过几年的探索和逐步扩容，在扩大开放、推动改革上取得了比较好的效果。在吸引外资方面，《中国自由贸易试验区发展报告（2019）》的评估指出，截至2018年年底，前三批11个自贸试验区以不到全国万分之二的国土面积，吸收了12%的外资，创造了12%的进出口额。进一步的数据显示，2019年上半年，前四批12个自贸试验区吸引外商实际投资近700亿元人民币，占全国比重达14%左右。在推动改革方面，自贸试验区在以“准入前国民待遇+负面清单”为重点的外商投资管理制度、以国际贸易单一窗口为重点的贸易便利化制度，以及商事登记制度、简政放权、事中事后监管等多个方面的制度创新上取得进展。到2018年年底，前三批自贸区共向全国复制推广了202项改革创新成果。

　　在前四批自贸试验区的基础上，这次新设立6个自贸试验区，就是让更多的自贸试验的种子在全国落地生根。这6个自贸试验区都处于沿海或沿边地区，要在我国扩大开放上发挥更大的作用。例如，利用云南与周边国家的胞波之情的天然优势，推动云南自贸试验区建设，可以创新沿边自由贸易，带动周边国家共同发展，深化与周边国家的经贸关系。

　　从我国推进高水平开放进程、构建全面开放新格局的目标出发，自贸试验区的作用还有提升空间，尤其是在对标高标准国际经贸规则上还应当发挥更大的作用。这就需要按照中央部署，进一步加快相应的体制机制创新，这既包括共性的改革开放动作，也包括个性化的改革探索动作。

　　一是加快指定动作的推进速度。包括加快转变政府职能、深化投资领域改革、推动贸易转型升级、深化金融领域开放创新。这些是我国推进经济转型升级、走向高质量发展需要着力突破的领域。比如，在优化营商环境方面，各自贸试验区还有提升空间，有的甚至还有相当明显的提升空间；在强化竞争政策基础性地位方面，自贸试验区还需要发挥更大的作用，在对标国际先进规则上取得重大突破，形成更多有国际竞争力的制度创新成果。

　　二是赋予自贸试验区更大的改革自主权。目前，我国各自贸试验区所在地区经济发展程度与开放水平有所差异，步调一致的方式推动开放进程会影响试点效率。这就需要按照党的十九大报告提出的，赋予自贸试验区更大改革自主权，因地制宜开展先行先试实践。比如，当前自贸试验区版负面清单和全国版负面清单只相差3项，开放试点的空间有限。对一些基础较好，条件成熟的自贸试验区，可考虑赋予其负面清单的制定权，使其发挥更大的先行先试作用。

　　三是鼓励自贸试验区根据自身不同定位，在不同的领域加快制度创新的探索。有的自贸试验区将以服务贸易为主，可以在服务贸易上赋予更大的自主权；有的以沿边开放为主，则可以在沿边的经济社会管理权限上赋予更大的权限，支持其加快探索适应沿边地区的开放新模式。

　　四是对于没有获批自贸试验区的地区，可以探索实施产业项下自由贸易政策。比如，不同的地区，可以从自身资源禀赋和比较优势出发，探索实施医疗健康产业项下、旅游文化产业项下、能源矿产资源项下、数字经济项下等自由贸易政策。由此不仅可以打开自由贸易的空间，而且可以形成以产业开放带动产业升级和产业发展的重要动力，为我国推进高水平开放注入新活力。

　　 （作者：匡贤明，系中国［海南］改革发展研究院经济研究所所长）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved