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前7个月实体经济贷款增10.8万亿元

陆敏

2019年09月03日08:37  来源：经济日报
 
原标题：前7个月实体经济贷款增10.8万亿元

　　□ 前7个月，共处罚银行保险机构1239家次，罚没款合计5.94亿元

　　□ 7月末，商业银行拨备覆盖率188.1%，较上年同期上升10.3个百分点

　　本报北京9月2日讯 记者陆敏报道：中国银保监会官网2日披露，今年前7个月，用于实体经济的人民币贷款增加10.8万亿元，同比多增7798亿元，重点支持基础设施、高新技术、传统产业改造、社会服务等领域。前7个月基础设施行业贷款、制造业贷款、居民服务及科教文卫贷款、信息技术服务业贷款分别增加1.7万亿元、5021亿元、2245亿元、1001亿元。

　　据介绍，当前我国银行业和保险业运行稳健，风险总体可控，服务实体经济质效有效提升。比如，着力缓解民营企业和小微企业融资难融资贵问题，普惠型小微企业贷款同比增长26.5%，综合融资成本下降超过1个百分点；继续做好支持地方政府专项债发行相关工作，银行保险机构投资地方政府专项债余额超过7.3万亿元，占全部专项债余额的比重超过80%；保险业充分发挥风险管理和保障功能，今年以来已累计为全社会提供风险保障金额3849万亿元，赔付支出7254亿元。

　　同时，重点领域风险得到有效防控。银行业不良贷款率总体稳定。商业银行流动性整体平稳，流动性比例、流动性覆盖率、净稳定资金比例分别达55.8%、140.2%、122.1%，中小银行主要流动性指标整体满足监管要求。持续整治金融市场乱象，风险由发散趋于收敛。前7个月，共处罚银行保险机构1239家次、责任人1664人次，罚没款合计5.94亿元。

　　目前，银行业和保险业风险抵御能力保持稳定。7月末，商业银行拨备覆盖率188.1%，较上年同期上升10.3个百分点。商业银行利用更多创新型工具多渠道补充资本，今年以来共发行无固定期限债券和二级资本债超过7000亿元，进一步增强资本实力，夯实风险抵御能力。商业银行目前资本充足率达到14.12%，较上年同期上升0.58个百分点。保险公司综合偿付能力充足率245.3%，核心偿付能力充足率233.4%，均保持在合理区间。

(责编：杨曦、庄红韬)
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