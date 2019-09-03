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工业企业技术改造升级投资指南发布

黄鑫

2019年09月03日08:37  来源：经济日报
 
原标题：工业企业技术改造升级投资指南发布

　　本报讯 记者黄鑫报道：《工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）》近日在北京发布。中国国际工程咨询有限公司董事长、中国工程院院士王安表示，按照3年修订一次的计划，2019年版《投资指南》是工业投资项目相关工作的重要参考，分为电子信息、机械、汽车、船舶、民用航空航天、钢铁、有色金属、建材、石化与化工、医药、轻工、纺织12章；在各章中，根据技术改造方向分为创新平台、基础能力、智能制造和工业互联网、绿色制造、质量提升、服务型制造和技术改造服务体系6节。

　　2019年版《投资指南》突出了6个方向：

　　——突出创新平台，重点明确产业创新中心的地位作用，进一步使其成为制造业创新的核心载体以及公共服务平台；

　　——突出基础能力，重点是聚焦“四基”，进一步推进产需结合、协同创新、重点突破；

　　——突出智能制造和工业互联网，重点是推进两化深度融合，加快工业互联网创新应用，着力发展智能装备和产品；

　　——突出绿色制造，重点是构建高效、清洁、低碳、安全的绿色制造体系；

　　——突出质量提升，重点是推动我国产业价值链从低端向中高端的延伸，进一步引导企业持续提高产品质量水平、质量层次和品牌影响力；

　　——突出服务型制造和技术改造服务体系，重点是促进生产型制造向服务型制造转变，大力发展与制造业紧密相关的生产性服务业，引导制造业企业延伸服务链条。

(责编：杨曦、庄红韬)
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