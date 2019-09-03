原标题：产业基础能力和产业链水平如何提升

现代产业是现代化经济体系的重要支撑。产业基础能力强，产业链水平高，经济的韧性和活力就会更足。紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深化供给侧结构性改革，提升产业基础能力和产业链水平，是中央基于当前我国经济发展形势和产业发展阶段性特征作出的重要部署。面对复杂严峻的国内外形势，有效应对各种风险挑战，推动经济高质量发展，需要加快培育现代产业体系，塑造产业竞争新优势。

（一）

国际经验表明，基础能力决定了一个国家和地区产业的整体素质、综合实力和核心竞争力。没有强大的产业基础能力支撑，就不可能有强大的现代产业。目前，我国拥有全球最完整的产业体系，产业规模体量大，但在核心技术、关键产品和重大装备等方面仍存在明显制约。基础能力不足，不仅限制了产业创新发展的高度，也影响国家产业安全。提升产业基础能力，是促进产业提质增效升级的关键，主要包括“三个能力”的建设。

一是产业技术创新能力。技术创新能力是衡量产业发展质量水平的重要标志，对产业发展具有基础性和长期性影响。应紧扣我国经济高质量发展要求，适应全球创新体系和创新模式变革趋势，加大对产业技术创新能力的投入，尤其要重视提升基础研究能力。基础研究是科技创新的源头，基础研究的累积进步往往会催生出重大科学发现和重大技术创新。要建立健全政产学研用相结合的产业技术创新体系，构建“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融”的全过程科技创新生态链，加强材料、工艺、零部件等多领域创新主体协同研发，探索科技与产业协调、成果和应用互动的新模式，提高关键环节和重点领域的创新能力。

二是产业公共服务能力。公共服务供给能力与产业发展水平具有明显关联性。优质高效的公共服务供给，有利于降低企业创新创业创造成本，提升社会协作水平和市场效率。应围绕人工智能、高端装备制造、生命健康等重点领域和行业发展需求，加快建设一批专业水平高、服务能力强、产业支撑力大的产业公共服务平台，提升可靠性试验验证、计量检测、标准制修订、认证认可等服务能力。鼓励企业等市场化主体参与平台建设，构建基于云计算、大数据、移动互联网等新兴技术平台和架构的产业公共服务平台，促进生产要素跨界和跨时空聚合共享。

三是基础设施支撑能力。现代产业集群的发展壮大，离不开基础设施的改进和完善。当前，数字经济浪潮正在蓬勃兴起，新产业新业态的发展，既需要传统基础设施支撑，更需要有相应的数字化基础设施作为基础和保障。应积极创新新型基础设施投融资模式，构建多元化投融资体系，有序推进5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。同时，还要加大传统基础设施领域“补短板”力度，加快推进传统基础设施智能化改造。

（二）

基础能力决定了产业发展高度，产业链水平则关系产业整体质量效益和国际竞争力的提升。目前，我国仍处于全球产业分工链条的中低端，国内市场和生产主体的良性循环尚未完全形成，新的产业集群发展不充分，产业链整体水平不高。当前，世界新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，提升产业链韧性和水平迎来重要契机。

提升产业链水平，关键要构建起完整的产业生态系统，这个系统包括要素供给、制度环境、企业组织、需求条件等，是一个紧密联系、相互作用、有机统一的整体。

一是推动生产要素变革，提高要素供给效率。要素体系是现代产业体系的基本单元，现代要素以及组合方式决定着产业发展的质量和效益。提升产业链水平，需要尽快打破阻碍要素流动的壁垒和障碍，促进新的生产要素向生产效率较高的领域和环节流动，强化现代要素支撑，提高要素配置效率。在人力资本积累方面，要全面提升创新人才培养质量，加强科技人才储备；在技术创新方面，要进一步优化科技资源配置，加大技术创新普惠性政策支持，加强重点领域共性关键技术突破；在数据治理方面，要推进数据要素改革，强化数据确权、数据流动交易和数据隐私保护，提升数据治理能力。

二是打造高效制度环境，更好优化制度供给。在这一过程中，既要清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，以要素市场化改革为重点，降低企业制度性交易成本，进一步优化营商环境，推动资源向优质企业和产品集中；还要建立产业政策和竞争政策协调机制，加快确立竞争政策的基础性地位，强化市场化、法治化手段运用，积极支持企业开展科技创新、公共服务平台等建设。

三是优化产业组织结构，激活产业微观基础。产业组织是现代产业体系的重要组成部分，其变化所产生的资源使用效率与创新效率改进对产业发展至关重要。提升产业链水平，要构建适应新的技术经济范式的产业组织体系。重点要培育“三类”企业群体，即一批供应链服务、智能制造云服务、跨境电子商务等大型平台企业，一批自主创新能力、品牌知名度、资源整合能力达到或接近世界级水平的领军型企业，以及一批细分行业的“隐形冠军”企业，打造现代企业集群。要创新产业集群建设模式，加强基于网络的虚拟产业集群建设和培育，通过产业链、价值链和供应链的互联互接激发关联企业创新行为。

四是立足强大国内市场，以消费促产业升级。需求是技术创新的重要动力，是激发产业变革的重要变量。可考虑采取相关政策措施，创建应用示范推广机制，加强新技术新产品推广应用；加快补齐消费领域基础设施短板，推进重点领域产品和服务标准建设，促进强大国内市场与壮大市场主体、提升供给质量的有效协同。

（三）

提升产业基础能力和产业链水平，是一个长期系统工程。一方面，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，加快建立统一开放、竞争有序的现代市场体系，加快建设和完善要素市场，推进要素市场化配置，从而更好保障企业自主经营公平竞争，消费者自由选择自主消费，商品和要素自由流动平等交换。另一方面，还要更好发挥政府作用。政府应减少对微观经济活动的直接干预，重点放在加强和优化公共服务、保障公平竞争、推动可持续发展上，做到不越位更不缺位。

还要看到，提升产业基础能力和产业链水平，应坚持改造升级传统产业和培育壮大新兴产业并举。不仅要通过引入新技术、新管理、新模式，深挖传统产业发展潜力和空间，使传统产业焕发生机和活力，还要加强对技术创新、市场培育等的支持，提高关键核心技术创新能力，促进新兴产业集群式发展，实现产业新旧动能接续转换。

（作者单位：中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所）

(责编：杨曦、庄红韬)