原标题：最好的营商环境是法治

营造良好的营商环境，既要看整体，也要看局部；既要重视具体政策举措的改进完善，更要重视法律政策的普遍适用性、稳定性和公平性。最好的营商环境不是别的，是法治。只有健全的法律规章、制度保障，才是企业家干事创业的最好环境

营造让企业家放心创业干事的营商环境，这是近年来许多地方在优化营商环境中提出的口号与目标。现实怎么样？从审计署最新发布的关于深化“放管服”改革审计情况公告可以看出，以“放管服”为重要内容的营商环境改革在持续推进。今年以来，减税降费成效显著，但违规收费仍然是痛点，一些地区和部门还存在依托管理职能或利用行业资源、行政权力等违规收费、转嫁费用等现象。

这份审计公告反映出来的部分问题，主要涉及违规收费这类适合数字审计的“硬伤”，在一定程度上反映了我国营商环境的大体状况。这就是整体环境在不断好转、持续优化，但具体到某一领域、某一部门，或者某一地方、某一企业，则还存在着温差甚至落差。正如一位企业家所说的，一年四季环境好，但只要碰上一次差的，就可能陷入困境，甚至遭遇灭顶之灾。

这位企业家的话或许指的是少数现象，属于个别问题，但里面的道理却具有普遍性。对于企业家来说，营商环境就像空气，须臾离开不得。如果我们只停留在党中央抓营商环境的时候就态度变好点，或者满足于整体营商环境好转，但不是每一个地方、每一个领域同步好转，容忍“落后”长期存在，那对“落后环境”中的企业来说，就是处在缺少空气甚至没有空气的环境里。

所以，营造良好的营商环境，既要看整体，也要看局部；既要重视具体政策举措的改进完善，更要重视法律政策的普遍适用性、稳定性和公平性。“我们不需要吃‘偏饭’，只要按规矩办事，依法办事就行。”这是许多企业在营商环境调查中吐露的心声。这一心声，既告诉了我们真正干事的人、真正的企业家需要什么样的环境，也告诉了我们什么是最好的营商环境。

什么是最好的营商环境？不是别的，是法治。只有健全的法律规章、制度保障，才是企业家干事创业的最好环境；在健全稳定的法律制度保障下，企业家才可以公开平等地参与竞争，才可以持之以恒地专心闯市场，才可以有长远的市场预期和决策眼光与投资目标；在公开透明的营商环境下，判断市场是企业家的事，企业家只需要认认真真做生意，按章纳税，不需要把心思花在揣摩今天哪个来检查，明天哪个又给他换说法，或者今天对他“热情服务”，改天就对他“严格监管”。

现在，我国经济发展面临的不确定性因素增多，稳投资、稳预期至关重要。对企业家来说，稳投资、稳预期的一个重要方面，就是要有稳定公平透明、可预期的营商环境，才能更大激发活力和创造力。所以，每个地方、每个部门都要以更长远的视野、更高的高度来理解和推进营造良好营商环境，把法治作为良好营商环境的基础。别任性，别因“小我”而误了“大我”。

(责编：杨曦、庄红韬)