原标题：养老产品走向“私人定制”

一大批针对老年人“私人定制”的生活设备和文旅产品涌现，标志着养老服务正走向智能化、精细化、生活化。

从护理床到智能椅，从VR健身到文旅康养……近日在北京举办的第八届中国国际养老服务业博览会，向人们展示了正在向养老服务领域渗透的各类装备设计和智能制造产品。一大批针对老年人“私人定制”的生活设备和文旅产品涌现，标志着养老服务正向更加智能化、精细化、生活化发展延伸。

我国正加速步入老龄化社会。根据全国老龄办公布的数字，到2020年，我国老年人口将达到2.48亿，占总人口比重17%。在供给侧结构性改革背景下，促进养老服务供给有效对接养老需求被明确为现阶段推进养老服务提质发展的重点。

日前，国务院建立由民政部牵头的养老服务部际联席会议制度，并发布《关于实施健康中国行动的意见》以及相关配套文件，聚焦当前人民群众面临的主要健康问题和影响因素开展15个专项行动。其中，以促进老年人全面健康为目标，卫健委制定了落实措施；在面向高等院校推出的1+X职业技能等级证书试点项目中，教育部深化职业教育改革，将养老服务领域列入首批试点范围。

“中国将成为转变当下和未来养老事业困境的先锋。”在第八届中国国际养老服务业博览会上，国际老龄联合会国际关系部部长格雷戈瑞·罗斯·肖称，中国国际养老服务业博览会规模每年都在不断壮大。今年，来自美、英、德、俄、法、日等10余个国家和地区的国际养老机构汇聚北京，超过200家参展商展示了特色服务和产品，冀望精耕中国养老市场。

在本届博览会上，参展养老服务类产品越来越多地呈现出跨界融合趋势。广州某养老服务公司将软件开发与养老服务相融合，新推出一款无佩戴监控系统。公司相关负责人告诉记者，手环、胸卡等传统监测老人健康的设备需要戴在身上，容易遗失或者损坏。该公司研发的这套设备主要安装在公共场所，通过其高清监控摄像头快速捕捉人体变化，从而自动报警。

“比如，一旦老人的身体重心突然降低，摄像头会感应到变化，并判断老人是否摔倒或者出现意外，从而第一时间自动向相关护理人员报警。”该负责人说。

有机构测算认为，到2020年，我国失能老人将达到4200万，80岁以上高龄老人将达到2900万，空巢和独居老年人将达到1.18亿。空巢和独居老人偏向于生活照料及情感陪伴，高龄老人在此基础上更偏向于医疗护理和临终关怀，而失能老人亟需解决的是专业医疗和护理问题。

专家指出，针对不同需求，提供不同养老产品和服务，才能有效推动养老市场多元化。随着我国养老机构设立许可放开，民营企业进入养老产业领域门槛大幅降低，未来民办养老机构市场将迎来快速发展。

(责编：杨曦、庄红韬)