原标题：前7个月全国销售彩票2453亿元

本报讯 记者曾金华报道：财政部近日发布统计数据显示，前7个月，全国共销售彩票2453.30亿元，同比减少545.09亿元，下降18.2%。其中，福利彩票机构销售1128.03亿元，同比减少169.01亿元，下降13.0%；体育彩票机构销售1325.27亿元，同比减少376.08亿元，下降22.1%。

统计显示，7月份全国共销售彩票327.34亿元，比上年同期减少219.07亿元，下降40.1%，同比降幅较大主要原因是2018年7月份世界杯足球赛竞猜型彩票游戏销量大，上年同期基数较高，以及今年年初调整高频快开彩票游戏和竞猜型彩票游戏规则，政策影响继续显现。其中，福利彩票机构销售150.46亿元，同比减少40.63亿元，下降21.3%；体育彩票机构销售176.88亿元，同比减少178.44亿元，下降50.2%。

据悉，与上年同期相比，31个省份7月份彩票销量均出现下降。前7个月累计与上年同期相比，全国只有四川省彩票销售量出现增长，同比增加11.42亿元。

财政部要求，各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题，切实加强彩票发行销售工作，确保市场平稳运行；各级财政部门要进一步加强监管，积极创造良好的外部环境，维护市场正常秩序，促进彩票事业健康发展。

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