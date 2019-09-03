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银行服务实体经济更精准

彭 江

2019年09月03日08:41  来源：经济日报
 
原标题：银行服务实体经济更精准

　　编者按 随着上市公司中报基本披露完毕，A股上市银行交出了期中考试“成绩单”。从各银行发布的中报看，粗放型的发展时代已经过去，精细化发展模式成为共识，中间业务成为转型的重要先机和新市场。各家银行公司治理、风险防范和不良贷款情况如何，数字化转型及创新业务有何进展？本版从今天起推出“聚焦上市银行半年报”系列报道，敬请关注。

　　上市银行2019年度半年报已陆续公布。据Wind数据显示，工、农、中、建、交、邮储6家国有银行6月末贷款余额较去年底增加4.11万亿元，有力地支持了经济发展。

　　中报显示，半年来贷款资金主要流向国家重点战略、重点领域以及“三农”等薄弱环节。此外银行业积极发展普惠金融，引导信贷资金流向小微、民营企业。

　　推进普惠金融

　　小微兴则实体兴。近年来，银保监会多项政策引导信贷资金流向小微企业。银保监会已对银行提出了“两增两控”监管目标。“两增”即单户授信总额1000万元以下（含）的小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，贷款户数不低于上年同期水平，“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本。

　　目前，银行信贷资金正加速流向小微企业。中报数据显示，截至今年6月末，建行普惠金融贷款余额8311.22亿元，较上年末新增2210.47亿元；普惠金融贷款客户数122.59万户，较上年末新增20.79万户。

　　农行普惠型小微企业贷款余额增长较快。截至今年6月末，农行普惠型小微企业贷款余额达5109.17亿元，较上年末增长1364.89亿元，增速达36.45%。此外，该行普惠型贷款利率较低，累计发放贷款年化收益率仅有4.68%。

　　农行副行长湛东升表示，农行运用金融科技手段，加强业务调查、审查审批、贷后管理各个环节风险管理的有效性。目前，普惠金融贷款不良率保持在2%以下，线上信贷不良率也低于1‰，保持较好水平。“下半年还要继续深耕小微市场，进一步保持贷款利率稳定，提升小微企业信贷资产占总资产的比重。”

　　工商银行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元，增速超过40%。中国银行普惠型小微企业贷款余额3792亿元，比上年末增长了27.07%。邮储银行单户授信总额1000万元及以下普惠型小微企业贷款余额6126.36亿元，较上年末增加676.44亿元，增长12.41%。

　　支持民营企业发展也是银行业的一项重要任务。去年11月份，中国银保监会主席郭树清提出银行对民营企业贷款要实现“一二五”目标，在新增公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于三分之一，中小型银行不低于三分之二，争取3年以后银行业对民营企业贷款占新增公司类贷款比例不低于50%。

　　与此同时，银行业也加大了对民营企业贷款投放力度。工商银行2019年半年报显示，工商银行民营企业贷款比年初增加1340亿元，增幅7.6%。建设银行民营企业贷款余额为2.32万亿元，较上年末增加2025.01亿元，增幅9.58%。农业银行通过加大信贷投放、加强高层营销、创新金融服务、加强银企交流等多种方式，为民营企业提供精准金融支持。截至2019年6月末，在农行有贷款余额的民营企业13.12万户，较上年末增加6.35万户；贷款余额15647.29亿元，较上年末增加1561.65亿元。

　　补齐“三农”短板

　　农业是国民经济的短板，需要资金长期投入。今年3月份，银保监会发布的《关于做好2019年银行业保险业服务乡村振兴和助力脱贫攻坚工作的通知》指出，要加大银行保险机构乡村服务融合力度，在服务渠道等方面发挥合力，更加便捷有效地提供基础金融服务等。

　　邮储银行积极服务“三农”经济薄弱环节。中报显示，截至6月末，邮储银行涉农贷款余额1.26万亿元，较上年末增加935.84亿元，增长8.06%；绿色贷款余额2104.32亿元，较上年末增长10.52%。

　　农业银行围绕“美丽中国”建设和“打好污染防治攻坚战”，完善制度和流程管理，促进绿色信贷业务发展。截至今年6月末，绿色信贷业务贷款余额11283.86亿元。

　　此外，多家银行主动用好信贷增量，盘活资金存量，优化信贷投向，着力服务国家重点战略、重点领域。

　　工商银行境内项目贷款较年初增加2537亿元，占公司类贷款增量的54.9%。重点支持京津冀协同发展、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化、“一带一路”建设等重大项目。

　　邮储银行在雄安新区、京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带等地区发放公司贷款2090.05亿元，占新发放公司贷款的比例为59.92%。

　　截至6月末，中国银行集团客户贷款总额比上年末新增7504.62亿元，增长6.35%。其中，长三角、珠三角、京津冀等重点地区贷款余额占比保持较高水平。同时，持续支持“一带一路”建设，累计跟进重大项目超过600个，提供授信支持超过1400亿美元。

　　严管资金用途

　　随着我国经济面临下行压力，银行在制造业贷款上出现了较高的不良率，这也导致了资金在支持制造业时较为谨慎。工农中建四大国有银行的制造业贷款占比都随之下降。

　　中报数据显示，上半年末与2018年底相比，工商银行制造业贷款余额增加425亿元，制造业贷款在公司类贷款占比从17.4%下降至16.9%；农业银行制造业贷款余额增加503亿元，制造业贷款在公司类贷款占比从18.3%下降至17.7%；中国银行制造业贷款余额增加123亿元，制造业贷款在公司类贷款占比从14.21%下降至13.47%；建设银行制造业新增贷款余额增加40亿元，制造业贷款在公司类贷款占比从7.95%下降至7.56%。

　　但是，与制造业贷款形成鲜明对比的是，四家国有银行个人房地产贷款余额增长相对较快。中报数据显示，上半年末，工商银行个人房贷余额增长3254亿元，增幅7%；农业银行个人房贷余额增长2622亿元，增幅7%；中国银行个人房贷余额增长2513亿元，增幅7%；建设银行个人房贷余额增长3018亿元，增幅8%。

　　工商银行行长谷澍表示，下半年信贷投放将特别注重支持制造业，将更加注重支持培育经济新增长点及制造业转型升级。

　　农行副行长王纬称，下半年农业银行将严格个人住房按揭贷款审核，落实好最低首付款比例、收入偿贷比等指标，加强借款人资质审核以及首付款来源收入真实性核查，严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。严格房地产开发企业准入，落实房企资质、项目四证、资金用途管控等措施，坚持因城施策，加强客户、区域项目的准入管理。防止资金违规流入房地产市场。

　　建设银行副行长纪志宏表示，下一步，将进一步强化房地产开发贷款企业准入标准，对企业的资质、资产负债率、净资产会有严格的标准要求，严格落实监管政策，加强资金用途等方面监管，确保房地产开发贷款合规发展。

(责编：杨曦、庄红韬)
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