原标题：《小龙虾产业发展报告（2019）》发布

本报讯（记者 吴佩）近日，农业农村部发布《小龙虾产业发展报告（2019）》，《报告》重点对2018年度我国小龙虾产业的发展状况、特点进行了全面梳理和研究，并对中长期发展形势和趋势进行了分析预测。据《报告》测算，小龙虾产业总产值达3690亿元，同比增长37.5%。

据悉，小龙虾产业总产值中养殖业产值680亿元，以加工业为主的第二产业产值284亿元，以餐饮为主的第三产业产值2726亿元。全年，小龙虾总产量达163.87万吨，养殖总面积达1680万亩。其中，小龙虾稻田养殖占比最大，产量118.65万吨，养殖面积1261万亩。产量排名前5位的省份分别为：湖北81.24万吨、湖南23.76万吨、安徽21.75万吨、江苏16.68万吨、江西11.02万吨，其中湖北产量约占全国总产量的一半。

2018年小龙虾加工业受到资本市场青睐，多家知名电商全面介入物流和餐饮消费，交易市场继续增加，冷链配送与物流体系建设快速发展。小龙虾物流线路布局日趋完善，运输效率大大提升。

小龙虾线上线下消费渠道继续扩张，线下小龙虾门店数量猛增14万余家，增长近70%，线上外卖市场份额明显提高。各地越来越重视小龙虾品牌培育，涌现出了一批具有地方特色的区域公共品牌，以及具有全国或区域影响力的企业品牌。

从中长期来看，我国小龙虾产业总体将保持稳中有进的发展态势，但增幅将有所回落，产业总体供求关系将渐趋平衡。产业链进一步延伸，产业结构发生调整，二产规模占比有所提升。经营主体的组织化、规模化水平进一步提升，产业化经营成为发展方向。

(责编：杨曦、庄红韬)