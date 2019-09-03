海关总署启动实施进口“两步申报”改革试点

人民网北京9月3日电 （记者杜海涛）为进一步推进通关便利化，持续优化口岸营商环境，近日，海关总署正式启动实施进口“两步申报”改革试点。杭州、宁波、青岛、黄埔、深圳等海关相继开展试点。

据介绍，“两步申报”是适应国际贸易特点和安全便利需要所采取的一项重要通关改革措施。在这种通关模式下，企业仅凭提单的主要信息，就可以完成概要申报并提离货物（第一步申报）；在运输工具申报进境起14日内完成完整申报，补充提交满足税收征管、海关统计等所需要的相关信息和单证，按规定完成税款缴纳等流程（第二步申报）。这种做法减少了进口货物因等待申报所需单证而产生的滞港时间，大大提高了通关效率，大幅降低了企业成本。

8月23日，全国首票进口货物“两步申报”改革试点业务在中国（浙江）自由贸易试验区落地。该票业务由舟山中外运报关有限公司申报进口，进口货物为冻鲣鱼。据介绍，正常情况下，从企业准备申报到准予提货整个流程由原来的4小时缩短至1分28秒。

参与北京海关两步申报首批试点的北京岱摩斯变速器有限公司关务经理杨振华介绍说：“两步申报试点后，我们只要申报9项基本信息就可以提货，之后再进行完整申报缴税，大大减轻了准备单据的压力，有效缩短了提货时间。海关新的通关模式给企业增加了选择，减低了成本，提高了效率，我们非常欢迎。”

海关总署综合司有关负责同志表示，“两步申报”将促进海关全面履职，打造国际先进的通关制度。通过“两步申报”可以整合优化提前申报、汇总纳税等通关便利措施，健全完善报关单修撤、税收强制等管理制度，进一步强化海关通关前、中、后不同监管环节的各自优势。实施“两步申报”的同时，继续保留“一次申报”模式，企业可自主选择。

海关总署要求，海关各部门各单位要切实增强推动“两步申报”改革试点的政治责任感和历史使命感，不折不扣地执行落实到位，进一步提升跨境贸易便利化水平，确保年底前在全国海关顺利推开。

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