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项兵：创新、探索和担当在全球大变局下尤为重要

2019年09月03日10:45  来源：人民网-财经频道
 

人民网深圳9月3日电 （杨曦）第十届长江青投论坛暨产业互联网峰会今日在深圳举行。长江商学院创办院长、中国商业与全球化教授项兵在致辞中表示，在全球大变局、中国新时代的格局下，创新、探索和担当变得尤为重要。

长江商学院创办院长、中国商业与全球化教授项兵

项兵认为，当前全球发展正面临着四大变革：一是发展模式的变革；二是众多科技发展可能到了临界点和拐点；第三个变革是全球投资贸易体系的重构；四是社会契约的变革，在传统的经济颠覆力量基础上，迫切需要新型颠覆式力量的诞生，以解决一系列的发展不平衡、逆全球化等问题。

项兵指出，长江商学院不应仅仅关注市场营销、金融、财务、供给链，聚焦点必须拓展。他表示，长江商学院面向未来5年、10年或者更长时间，有两个聚焦点，即中国的再次崛起、中国的商学院必须有全球的担当。

对于新时代中国发展的特征，项兵总结主要有以下两点：第一，发展模式在逐步从投资和出口拉动转变成以消费拉动；第二，由过去的复制、模仿为主转变为未来为以创新为主，将来我们需要更多爬升产业链、提高价值获取的能力，需要诞生更多如华为一样的企业。

项兵表示，为应对全球面临的共同挑战，公益与企业社会责任要提升到社会创新的高度。长江商学院希望为全球培养经济上颠覆式创新的新时代商界领袖，拥抱科技与商业创新、重新界定社会责任、推动社会创新，为促进经济发展、社会和谐及解决全球发展问题贡献力量。

 

(责编：杨曦、孙阳)
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