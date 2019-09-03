平晓黎：中国市场仍有非常强的创新原动力

人民网深圳9月3日电（记者车柯蒙）第十届长江青投论坛暨产业互联网峰会今日在深圳举行。百度APP总经理平晓黎出席论坛并发表主题为“新连接，新生态”的演讲，平晓黎认为，随着科技、人工智能的发展，中国市场仍有非常强的创新原动力。

百度APP总经理平晓黎

“当下中国商业环境像亚马逊的热带雨林，是非常复杂、庞大的生态系统，内部有足够的多样性。”平晓黎表示，在复杂生态系统中抓住新机会，需要建立一些连接，通过这种连接将自身的优势因素和生态系统中的利好因素进行连接和放大，从而获得很好的效应。

平晓黎谈到，PC时代，用户通过搜索引擎可以非常好的连接到讯息的世界。移动时代，虽然有很多APP，但流量还是集中在超级头部APP上，根本的原因其实是用户有限记忆和多元需求之间的矛盾。整个APPStore市场还有百万级别的APP，虽然他们之间也有高度的相似性，但是也有很多区隔，这就说明用户本身的需求是多元的，正是这样矛盾的存在，也为从业者提供更多机会。

平晓黎表示，从发展趋势上看，用户对行业质量提升提出三方面要求：

一，更自然的体验。从PC时代用鼠标、键盘拨号上网，到移动时代用触屏，再到现在开始语音控制。人们在向这种更自然的方式发展，科技的进步也推动了体验的提升。

二，更丰富的内容。用户对于需求的多样性满足和要求，也在不断地提升的。

三，更深度的连接。今天的互联网用户希望更加所见即所得。这可能也是短视频带货、内容电商比较盛行的根本。

平晓黎认为，从企业的角度来看，互联网创新环境依然存在，创新的原动力是依然存在的，随着科技的发展、人工智能的发展，中国市场有非常强的创新原动力。但投资还是在向一些比较大的、成熟的企业、行业进行，所以，APP的增速一直在放缓，对于很多的创新和创业来讲，获客成本在不断地高起。

平晓黎指出，在这样的背景下，各个媒体平台上的小程序其实发展是非常迅速的，通过媒体账号来进行自己商机的营销和品牌的推广。也有企业开始在建设自己的小程序，希望通过这个渠道为自己整个的经营进行新获客增长和新的机会。无论是用户有限的记忆和无限需求之间的矛盾，还是企业本身经营诉求、增长诉求的本质，都使得互联网发展格局是APP和小程序生态，这种形态已经成为移动时代新连接的新范式。

(责编：车柯蒙、孙阳)