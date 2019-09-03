王龙：“云+ AI”助力产业升级

人民网深圳9月3日电 （杨曦）第十届长江青投论坛暨产业互联网峰会今日在深圳举行。腾讯云副总裁王龙表示，为有效解决很多企业在构建AI当中面临的困难，并让人工智能普惠更多的企业，“云＋AI”将助力产业升级。

腾讯云副总裁 王龙

王龙介绍，当前人工智能技术可以分为四种：一是感知，就是通过计算机把物理世界的场景变成二进制数据存到计算机世界里；二是认知，数据做完分析之后，计算机世界要清楚地认知到底发生了什么事，在物理世界发生了什么事；三是交互，计算机系统分析了数据，知道发生了什么事，需要反过来跟物理世界进行交互。四是决策，如量化交易，股市的量化交易就是一个决策，它分析了大量的数据，有一些决策模型。

“这些技术如果再从另一个维度来解释，就是计算机视觉、语音识别、语音合成和自然语言处理，这些最基本的计算机的AI技术能够满足我们感知世界、认知世界，用计算机去感知、认知世界，做交互、决策的基础。”王龙说。

“把人工智能技术慢慢渗透到客服的各个环节之中，对于客户、企业来说是有非常直接的降本增效作用，”王龙介绍，“一方面能够降低人力服务运营的成本，另一方面也能提升服务的质量、客户的满意度。”

同时，人工智能的运用面临着一些问题，王龙指出：一是用人工智能替代一些比较传统的人力时，由于我们的人力是相对比较便宜，而用人工智能专家、IT工程师、开发工程师去开发一个程序的成本相对更高，所以要考虑必须是替代足够多的人力，才有好的投资回报。二是用人工智能提升用户体验时，要考虑通过提升用户体验来获取新的用户，到底能带来多少实际收益，这个也取决于企业的规模和业务形态。

因此，王龙认为，虽然AI技术帮助企业实现智能化升级，但是对于众多中小企业或者技术能力不那么强的企业来说，AI技术在实施和落地上都面临巨大的困难，这些问题得不到解决，很难让人工智能普惠更多的企业。为解决这样的问题，云+AI的结合会全链路降低AI落地门槛。

(责编：杨曦、孙阳)