刘劲：货币增速与国家城市化速度有关

人民网深圳9月3日电（记者罗知之）第十届长江青投论坛暨产业互联网峰会今日在深圳举行。长江商学院会计与金融学教授、企业家学者项目和创创社区副院长刘劲在出席论坛并发表主题演讲时表示，按照国际经验，货币增速与一个国家城市化速度有关系。
长江商学院会计与金融学教授、企业家学者项目和创创社区副院长刘劲
刘劲表示，在度量不同国家货币供应的时候，不能简单地看银行里的钱，因为货币是一个融资和信贷的概念。不同国家的信贷体系不一样，金融体系不一样，钱的表现形式也不一样。
刘劲认为，快速城镇化的过程中，信贷增长会很快。在过去十几年，中国的城镇化进程发展很快，截至目前大概有60%的人成为城市的常住居民。当人们从农村走到城市的时候，就需要商业用地、住宅用地和工业用地等等。
谈及过去几十年以房地产为主的资产价格上涨原因，刘劲认为，主要是地产的供需不匹配和土地财政问题，而非货币供应总量。
“根据全球的经验，很多国家的大城市都有虹吸效应，人口的增长主要集中在大城市。对于中国来讲，需求主要在东部、京津冀、长三角、珠三角等几个地方。从土地的供应情况来看，东部的人口增速最快，每年10%左右，西部只有3%，但是，土地的建设用地供应面积东部只有33%，西部是62%。”刘劲说。
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