赵质忠：数字转型需要文化先行

人民网深圳9月3日电 （杨曦）第十届长江青投论坛暨产业互联网峰会今日在深圳举行。微软大中华区人工智能暨数字化转型总经理赵质忠认为，要做一个AI型的企业，关键不是技术，而是文化，数字转型需要文化先行。

微软大中华区人工智能暨数字化转型总经理 赵质忠

赵质忠强调，每一家公司的过去一定有成功的地方，在转型的时候不是把之前的文化全部丢掉，而是总结出成功的地方到底是什么，在此基础上如何转型才能在未来进一步往前走。

此外，赵质忠还介绍了应该如何去了解客户的需求、产业的需求，比如怎么样可以透过技术，以AI的能力赋能给企业，让它知道在转型的路上到底能走到哪里。

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