张川：产业+互联网平台建设 五要点需注意

人民网深圳9月3日电 （邢郑） 平台是一个听起来简单，但理解起来难，做起来更难的事情。第十届长江青投论坛暨产业互联网峰会今日在深圳举行。美团点评高级副总裁张川表示，做平台有五个要点值得同仁们共同思考。

平台的基础是两端要形成动态不平衡

张川认为，动态不平衡，即这个市场的活跃度足够高，不会产生单个用户和单个服务提供者在一段时间内多次达成同一个交易的过程。平台的基础，是两端要形成动态不平衡。只有两端动态不平衡，平台才有生存的价值。

标准化决定平台大小

“动态不平衡决定平台是否能存在，而平台内提供的东西是否是标准化的，决定了平台的大小。”张川表示，商品的标准化是容易的，但是生活服务的标准化都是不容易的，因为只有相对的标准化。在移动互联网的状态下，标准化和非标准化决定了平台的大小。产业越标准化，平台就会越大。

低频业务要关心用户认知

一个平台是做高频业务，还是做低频业务，同样决定了平台价值的大小。高频业务包括衣食住行、娱乐。剩下低频业务该怎么做？

“所有低频的，比如卖房子、卖车的，低频是靠广告撑着的。有一句话是低频必须连续打10年广告。而随着用户需求的流失，一代新人换旧人，低频业务得一层一层、一批一批不停的有用户认知出来，大家做的所有低频业务要特别关心用户心目中的认知。”张川说。

供给端的效率高，平台价值大

张川强调，平台的供给主要看两个方向:供给是不是可以大批量供给，并且接近于无限供给;是不是平台提高了供给端的效率，让供给端能赚到钱。这两点必须有一点成立，交易平台才容易做大。第一是人的供给，第二是资产的供给。比如房的供给、民宿的供给都是无限的。就是能不能发现新的供给和需求之间的匹配机会，这是新的产业互联网给大家开放了一个新的入口。供给其实决定了这件事成功的可能性，决定了这件事的快慢。

商业化变革需要关注NPS(净推荐值)

平台到了最后构造商业模式的时候，张川指出，一定要想清楚是做生命周期总价值，还是用户获取成本的生意。无论是什么生意，都需要关注NPS(净推荐值)，客户推荐的概率，对于低频和高频的服务都特别的重要，因为只有这个名词在低频业务里面降低CAC(获客成本)，在高频业务中提升LTV(生命周期总价值)。

(责编：邢郑、孙阳)