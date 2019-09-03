业界：“智能+”提高教育质效 助力企业创新发展

人民网深圳9月3日电 （记者罗知之）第十届长江青投论坛暨2019产业互联网峰会今日在深圳举行，与会嘉宾围绕产业互联网如何赋能教育行业，助力企业创新发展展开讨论。
长江商学院金融学教授、中文/金融MBA项目副院长李海涛表示，如何利用互联网技术、人工智能技术赋能教育行业，提供高质量供给，是满足市场需求、政策需求的有效解决方法。他认为，可以通过有效供给来解决教育发展的挑战。
“如果有人工智能的技术，比如人脸识别、情绪跟踪，就可以通过记录作题的对错，实时看到被记录者的进展，大大提高教学过程的效率。”李海涛说。
高思教育集团创始人、董事长兼CEO，长江EMBA校友须佶成指出，随着科技的发展，所有从事教育行业的机构服务者都已经认知到了科技本身的力量。想要做大规模、做得更好，毫无疑问必须要借助科技的力量。“同时，我们也坚信，线上和线下OMO的融合对于教育行业来说很重要。”
谈及AI+教育能带来哪些改变，乂学教育-松鼠AI联合创始人、CEO周伟表示，通过技术、学习系统，对每个学生进行有效的个性化教学，只能通过技术完成，真人教学是很难做到的。
他认为AI会带给教育新革命，第一，能够减少学生刷题数量，基于后台的算法，通过10道题测出学生100个知识点掌握的水平；第二，改变辅助评价体系，这项技术可以给每个学生平时的学习和掌握能力的水平留下印记；第三，教育变革更透明，每节课的内容都可了解；第四，让学生掌握更好的学习能力和方法，给他们符合学习水平和能力的知识，慢慢建立自信和成就感。
沸点资本创始合伙人，长江EMBA校友、长江商学院校友互联网学会会长于光东表示，当在线互联网时代来临时，科目越来越细、反馈越来越快，会产生大量的数据，数据更加精细、实时化、场景化，这是在线互联网带来的好处。当AI时代来临时，在线互联网才真正有了价值与意义。“AI带来的是技术积累、数据积累，最终产生更多的新增市场，这才是创业的机会，没有新增市场就没有创业机会。”
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】