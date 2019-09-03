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业界：“智能+”提高教育质效 助力企业创新发展

2019年09月03日17:27  来源：人民网
 

人民网深圳9月3日电 （记者罗知之）第十届长江青投论坛暨2019产业互联网峰会今日在深圳举行，与会嘉宾围绕产业互联网如何赋能教育行业，助力企业创新发展展开讨论。

长江商学院金融学教授、中文/金融MBA项目副院长李海涛表示，如何利用互联网技术、人工智能技术赋能教育行业，提供高质量供给，是满足市场需求、政策需求的有效解决方法。他认为，可以通过有效供给来解决教育发展的挑战。

“如果有人工智能的技术，比如人脸识别、情绪跟踪，就可以通过记录作题的对错，实时看到被记录者的进展，大大提高教学过程的效率。”李海涛说。

高思教育集团创始人、董事长兼CEO，长江EMBA校友须佶成指出，随着科技的发展，所有从事教育行业的机构服务者都已经认知到了科技本身的力量。想要做大规模、做得更好，毫无疑问必须要借助科技的力量。“同时，我们也坚信，线上和线下OMO的融合对于教育行业来说很重要。”

谈及AI+教育能带来哪些改变，乂学教育-松鼠AI联合创始人、CEO周伟表示，通过技术、学习系统，对每个学生进行有效的个性化教学，只能通过技术完成，真人教学是很难做到的。

他认为AI会带给教育新革命，第一，能够减少学生刷题数量，基于后台的算法，通过10道题测出学生100个知识点掌握的水平；第二，改变辅助评价体系，这项技术可以给每个学生平时的学习和掌握能力的水平留下印记；第三，教育变革更透明，每节课的内容都可了解；第四，让学生掌握更好的学习能力和方法，给他们符合学习水平和能力的知识，慢慢建立自信和成就感。

沸点资本创始合伙人，长江EMBA校友、长江商学院校友互联网学会会长于光东表示，当在线互联网时代来临时，科目越来越细、反馈越来越快，会产生大量的数据，数据更加精细、实时化、场景化，这是在线互联网带来的好处。当AI时代来临时，在线互联网才真正有了价值与意义。“AI带来的是技术积累、数据积累，最终产生更多的新增市场，这才是创业的机会，没有新增市场就没有创业机会。”

(责编：罗知之、孙阳)
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