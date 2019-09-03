业界：科技赋能新零售行业高质量发展

人民网深圳9月3日电 （记者车柯蒙） 随着消费水平不断升级及新技术的广泛应用，新一代消费者对新零售行业提出新要求。在今天举行的第十届长江青投论坛暨产业互联网峰会上，与会嘉宾围绕产业互联网时代，新零售生态如何构建展开讨论。
商汤产业战略研究院院长，阿里云研究院创始人田丰表示，随着新一代消费者日益成长，消费市场迎来新机遇。下沉市场、中小城市，有多达6、7亿的人口成为各大平台里活跃用户增长的主力人群；老龄化社会的发展让新零售新品牌有机会开发老龄化市场；中国女性消费不断升级，促使行业研究细分市场她经济。在未来，随着5G技术应用，85%-90%的互联网流量会是视频，在视频里面怎么做零售、电商、社交、游戏呢，给从业者提供很多机会。
新时代新零售生意怎么做？长江商学院副教授、长江创创社区学术主任张维宁认为，优质内容是发展的核心，在此基础上，从业者需要用各种方式，包括短视频、AR、VR等满足用户的需求，才能进一步实现用户的复购。
论坛上，与会嘉宾就产业互联网时代，新零售生态如何构建、未来5年里面，有哪些技术会逐渐成熟，进而会影响到整个零售的模式等问题进行讨论。
商汤产业战略研究院院长，阿里云研究院创始人田丰认为，人工智能是实现精准化商业模式的关键，不管是智慧教育、智慧零售、智慧农业，最终都是针对一个人、一颗作物、一颗苹果树，甚至是一个商品进行数字化孪生的转型，用低成本算法调度海量社会资源，为个人提供个性化服务。
珀莱雅化妆品股份有限公司CEO方玉友则表示，通过技术的进步，企业能对消费者做消费画像，从而进行精准投放，很大程度上减少广告资源的浪费，提升企业效益。
悦会会员Yhouse创始人王亮结合自己企业的发展谈到：新技术的新应用会对未来零售行业产生变化，比如AI赋能的能力可能对于我们这样会员制企业来说，能给到消费者提供更精准的服务推荐更多潜在的机会。
宋小菜联合创始人张琦则指出，技术发展的过程，正是把用户的需求能够反应出来的过程。新零售数据的应用、获取、感知、分析，能够把用户画像画出来的技术，帮助新零售往前推进。
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