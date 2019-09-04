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从中央到地方，一系列保供稳价措施密集出台——

猪肉市场价格将大体保持平稳（锐财经）

本报记者  邱海峰

2019年09月04日05:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　9月3日，农业农村部信息中心发布的监测数据显示，2019年第35周（8月26日-8月30日），16省（市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤35.63元，环比涨9.3%，同比涨92.3%。相关人士指出，针对猪肉价格高涨的情况，从中央到地方正密集出台一系列措施，有望稳定生猪生产、保障猪肉供应。在此背景下，相关部门有必要做好信息沟通，消除市场恐慌情绪，严厉打击囤积居奇和串通涨价等不法行为。

　　近8个月涨幅超一倍

　　根据农业农村部监测，8月26日-8月30日，华北地区猪肉周均价为每公斤34.16元，环比涨9.8%，同比涨88.0%。“受东北等地区猪肉价格明显上涨影响，北京地区经销商采购成本提升，加之生猪供应量锐减，共同带动猪肉价格上涨。”农业农村部信息中心相关负责人介绍，全国范围来看，生猪存栏量偏低，且体重偏小，规模养殖场和养殖户看涨后市而压栏惜售，供应量连续大幅下滑，导致生猪价格连续大幅上涨，支撑猪肉价格大幅上涨。

　　不单单是最近的这一周，今年以来，猪肉价格整体呈上涨之势。根据农业农村部信息中心数据，截至今年7月，16省（市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数月平均值已连续5个月环比上涨，第35周平均值比第一周高出一倍多。

　　农业农村部畜牧兽医局有关负责人介绍，1到6月集贸市场猪肉消费量同比下降12%。虽然下半年进入消费旺季，但猪肉价格上涨也会对消费产生进一步抑制，预计全年猪肉需求量减少约10%。

　　国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆对本报记者分析，最近猪肉价格持续上涨主要有四方面原因：一是受非洲猪瘟疫情影响，前期扑杀生猪、出栏加快，同时养殖户补栏积极性受影响，导致存栏量显著减少；二是“猪周期”，此前猪肉价格跌至低点，目前正处于“猪周期”的上升阶段；三是一些地方出台了生猪禁养、限养的规定；四是结构性因素，目前小规模养殖户加快退出，大规模养殖增加的产能被抵消。

　　开启猪肉运输绿色通道

　　面对节节攀升的猪肉价格，近期从中央到地方，一系列稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施密集出台。

　　日前召开的国务院常务会议明确提出了5方面措施，包括采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场（户）的支持，地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定，取消生猪生产附属设施用地15亩上限，加强动物防疫体系建设，增加地方猪肉储备等。

　　国家发改委、商务部、农业农村部、交通运输部等多个部委接连采取行动：发改委指导各地落实价格补贴联动机制，向困难群众发放价格临时补贴；商务部鼓励扩大猪肉进口，会同相关部门适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉；农业农村部提出尽快将生猪调出大县奖励、规模养殖场临时性生产补助、能繁母猪和育肥猪保险、养殖场户贷款贴息等政策落实到位；交通运输部联合农业农村部印发通知，在2019年9月1日至2020年6月30日期间，对整车合法运输种猪及冷冻猪肉的车辆，免收车辆通行费……

　　再具体到地方，四川、福建、湖北、江苏等全国多地已着手出台措施。以四川省为例，继8月底出台促进生猪生产保障市场供应的九条措施、确定4008万头生猪为今年全省的基本保障任务量后，9月初该省进一步研究部署全省生猪生产和猪肉保供稳价工作，提出强化猪肉市场产销衔接，合理安排储备肉市场投放节奏，积极做好猪肉产品进口和替代品供应，对重点时段和重点人群，要进一步细化落实有针对性的应急措施，确保猪肉供应不断档。

　　严打囤积居奇串通涨价

　　“随着一系列保障措施逐步落地，养殖户的补栏积极性正在提升，生猪存栏量将逐步增加，产能下降的势头有望得到遏制。但同时也要看到，从加快补栏到存栏增加再到供应市场，还需要一个过程。”叶兴庆说。

　　农业农村部畜牧兽医局监测信息处处长辛国昌分析，通过政策引导和生产扶持，预计明年生猪生产将逐步恢复，生猪价格将逐步回落。

　　根据农业农村部数据，上半年鸡肉产量增长13.5%，水禽增加更快，牛羊肉生产周期长，但也有所增加；上半年猪肉进口81.9万吨，增长26.4%，预计后期进口还有增加余地；部分屠宰企业冻猪肉库存量较高，再加上中央和地方储备调节能力增强，都有利于促进猪肉市场均衡供应。

　　“未来猪肉市场价格将大体保持平稳，价格不会出现暴涨风险。”商务部研究院流通与消费研究所助理研究员胡雪说。叶兴庆提醒，当前，生猪生产和运销秩序总体在逐步恢复，相关部门要做好信息沟通，消除市场恐慌情绪。

　　此外，针对囤积居奇和串通涨价等不法行为，8月底召开的全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议强调，强化市场监测预警，严厉打击囤积居奇和串通涨价等不法行为。国家发改委指出，要打击市场炒作等不法行为。四川等地也提出，加强市场监管和严厉打击哄抬物价等违法行为。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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