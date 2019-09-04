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70年来固定资产投资 年均增长15.6%

2019年09月04日08:05  来源：经济参考报
 
原标题：70年来固定资产投资 年均增长15.6%

　　新中国成立70年来，全国固定资产投资保持了持续快速增长，年均增长15.6%。投资的快速增长拉动了经济持续快速增长。

　　70年来，投资一直是经济发展的重要驱动力量之一，1978年全国资本形成率为38.9%，2011年升至48%，达到改革开放以来的峰值。十八大以来，经济增长向消费、投资、出口三大动力协调驱动转变。2018年，全国资本形成率为44.9%，资本形成总额对经济增长的贡献率为32.4%，有效投资与消费升级良性互动的局面正逐渐形成。

　　十八大以来，固定资产投资补短板、强弱项、增动能作用更加明显，结构更加优化，质量更加提高。2013年至2018年，高技术产业投资年均增长16.9%，增速比全社会投资高6.2个百分点。其中，高技术制造业投资年均增长15%，增速比全部制造业投资高5.4个百分点；高技术服务业投资年均增长20.3%，增速比全部服务业投资高8.2个百分点。目前，我国航空航天、卫星导航、智能手机、计算机、电子通讯等部分高技术产业已形成了体系完整、配套齐全、能力强大的产业生态系统，走向全球产业链中高端。(记者 班娟娟)

(责编：庄红韬、杨曦)
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