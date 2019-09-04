我国高新企业超18万家 民企占8成

记者9月3日从中国民营科技促进会高新技术企业分会成立大会暨第一届第一次会员大会现场获悉，截至目前，我国现有的3000多万家企业中，高新技术企业已达到18.1万家，其中，民营企业已占到83%，民营科技企业已经成为支撑科技创新的强大经济体和创新主力军。
民营科技是我国技术创新体系的重要组成部分，民营科技企业是民营企业中依靠科技进步、产品科技含量较高、拥有自主知识产权、最富有技术创新生机和活力的优秀群体。很多民营高新技术企业成为当地创新或制造百强企业，在全国乃至全球同行业企业中也显示出其领先的创新优势。
与会专家纷纷表示，在当前复杂的国际环境中，经济发展、贸易竞争与科技实力、企业竞争力的强弱密切相关，越来越多具有自主知识产权、把握核心技术的高新技术企业的崛起，将有助于我国应对越来越复杂的外部形势。(记者 钟源)
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】