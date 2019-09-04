原标题：我国高新企业超18万家 民企占8成

记者9月3日从中国民营科技促进会高新技术企业分会成立大会暨第一届第一次会员大会现场获悉，截至目前，我国现有的3000多万家企业中，高新技术企业已达到18.1万家，其中，民营企业已占到83%，民营科技企业已经成为支撑科技创新的强大经济体和创新主力军。

民营科技是我国技术创新体系的重要组成部分，民营科技企业是民营企业中依靠科技进步、产品科技含量较高、拥有自主知识产权、最富有技术创新生机和活力的优秀群体。很多民营高新技术企业成为当地创新或制造百强企业，在全国乃至全球同行业企业中也显示出其领先的创新优势。

与会专家纷纷表示，在当前复杂的国际环境中，经济发展、贸易竞争与科技实力、企业竞争力的强弱密切相关，越来越多具有自主知识产权、把握核心技术的高新技术企业的崛起，将有助于我国应对越来越复杂的外部形势。(记者 钟源)

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