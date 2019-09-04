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央地政策力挺高技术企业创新发展

2019年09月04日08:08  来源：经济参考报
 
原标题：央地政策力挺高技术企业创新发展

　　高技术企业正迎来央地政策组合拳力挺，其中支持企业在科创板上市成为发力点。相关部门将完善科技创新政策，加大财政资金支持力度，为优质企业进入“新三板”、科创板上市融资提供便捷通道。近期上海、福建、江苏、四川等地正密集部署推进创新型高技术企业科创板上市扶持政策；天津、青岛等地也从加大资金投入、降低企业研发成本、创新融资渠道等方面加大对高科技企业的支持。

　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，我国高技术企业发展面临着起步晚、发展迟、底子薄等困境，研究开发很多还处在引进模仿阶段，技术集约化程度不强、自动化程度不高，关键技术“卡脖子”等问题严重。此外，面临融资难、融资贵问题，高技术企业特别是中小企业的融资环境有待进一步优化。

　　针对提升高技术企业创新能力，工信部表示将完善创新体系，推动重大科研设施、基础研究平台等创新资源开放共享，支持中小企业承担技术攻关任务。科技部也明确加大财政资金支持力度，通过调整完善科技计划立项、任务部署和组织管理方式，对中小企业研发活动给予直接支持。鼓励各级地方政府设立支持科技型中小企业技术研发的专项资金。

　　多地也明确投入真金白银加大对高新技术企业的支持。天津市日前提出，鼓励企业开展“卡脖子”关键核心技术、战略性前沿技术和颠覆性技术攻关，对经认定的产品给予100万元的财政补贴。江苏省提出对纳入省高新技术企业培育库的企业给予不低于30万元的培育奖励。

　　值得关注的是，培育高技术企业在科创板上市正成为央地政策的重要发力点。科技部明确将实施“科技型中小企业成长路线图计划2.0”，为优质企业进入新三板、科创板上市融资提供便捷。地方上近期也是部署频频，西安近日发布10条科创板上市扶持政策，对首发上市企业最高奖励370万元。

　　刘向东表示，科创板提供了对高科技企业的市场认可，让更多投资者认识了解相关创新型企业。加快科创板上市，通过提供直接融资的方式使成长中的高科技企业获得资金支持，将使其有能力进一步加强技术研发投入、扩大生产经营、提升盈利水平。(记者 郭倩)

(责编：庄红韬、杨曦)
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