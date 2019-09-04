以创新引领体育产业转型发展

国务院办公厅日前印发《体育强国建设纲要》（以下简称《纲要》）。《纲要》提出，到2020年，建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制。到2035年，体育治理体系和治理能力实现现代化，体育产业更大更活更优，成为国民经济支柱性产业。
网民指出，体育产业是万亿级消费蓝海，《纲要》的出炉让体育产业具备了长期投资的高确定性，为体育产业成为国民经济支柱产业提供了政策保障。体育产业可塑性很强，伴随新兴技术的诞生，会不断出现新模式、新业态，具有极强的成长性和持续性，能够激发经济高质量发展的新活力。
网民“檀香”表示，体育产业已成为经济发展的新“风口”，目前体育产业机构数量明显增加，消费市场日益繁荣。体育产业发展速度远高于经济增速，显示出巨大的市场潜力和强大的发展动力，随着我国经济社会进入新常态，将成为经济发展新动能和新的增长点。
网民“钟秉枢”认为，《纲要》的发布，加快了体育休闲、体育培训、体育旅游、体育会展及“互联网+体育”等产业形态的融合，有助于构建现代体育产业体系，这不仅会提升基础设施建设水平，发掘金融、文化、环保、旅游等关联行业的发展潜力，还利于全民健身目标的实现。
“伴随着体育的发展不仅有体育的社会形态、体育的文化形态，也有体育的产业形态。”网民“李建明”说，体育产业是朝阳产业和绿色产业，具有资源消耗低、需求弹性大、覆盖领域广、产品附加值高、产业链条长、带动作用强的特点。同时，体育产业还能够融合第一、第二、第三产业，激发高质量发展的活力。
网民“鲍明晓”建议，体育产业可以引入科技金融创新手段，搭建公共服务云平台，利用金融创新工具和产品，拉动体育消费、完善健身激励机制。金融科技创新在体育产业并不多见，但能助推体育发展，期待以后能有更多科技创新手段进入体育产业，弥补体育公共服务短板。（记者 李奕蕾 整理）
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