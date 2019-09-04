人民网>>财经

以创新引领体育产业转型发展

2019年09月04日08:09  来源：经济参考报
 
原标题：以创新引领体育产业转型发展

　　国务院办公厅日前印发《体育强国建设纲要》（以下简称《纲要》）。《纲要》提出，到2020年，建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制。到2035年，体育治理体系和治理能力实现现代化，体育产业更大更活更优，成为国民经济支柱性产业。

　　网民指出，体育产业是万亿级消费蓝海，《纲要》的出炉让体育产业具备了长期投资的高确定性，为体育产业成为国民经济支柱产业提供了政策保障。体育产业可塑性很强，伴随新兴技术的诞生，会不断出现新模式、新业态，具有极强的成长性和持续性，能够激发经济高质量发展的新活力。

　　网民“檀香”表示，体育产业已成为经济发展的新“风口”，目前体育产业机构数量明显增加，消费市场日益繁荣。体育产业发展速度远高于经济增速，显示出巨大的市场潜力和强大的发展动力，随着我国经济社会进入新常态，将成为经济发展新动能和新的增长点。

　　网民“钟秉枢”认为，《纲要》的发布，加快了体育休闲、体育培训、体育旅游、体育会展及“互联网+体育”等产业形态的融合，有助于构建现代体育产业体系，这不仅会提升基础设施建设水平，发掘金融、文化、环保、旅游等关联行业的发展潜力，还利于全民健身目标的实现。

　　“伴随着体育的发展不仅有体育的社会形态、体育的文化形态，也有体育的产业形态。”网民“李建明”说，体育产业是朝阳产业和绿色产业，具有资源消耗低、需求弹性大、覆盖领域广、产品附加值高、产业链条长、带动作用强的特点。同时，体育产业还能够融合第一、第二、第三产业，激发高质量发展的活力。

　　网民“鲍明晓”建议，体育产业可以引入科技金融创新手段，搭建公共服务云平台，利用金融创新工具和产品，拉动体育消费、完善健身激励机制。金融科技创新在体育产业并不多见，但能助推体育发展，期待以后能有更多科技创新手段进入体育产业，弥补体育公共服务短板。（记者 李奕蕾 整理）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved