一般公共预算教育支出六年累计16.2万亿

9月3日，财政部科教和文化司副司长吕建平在教育部发布会上介绍，十八大以来，我国不断加大财政投入，将教师队伍建设作为教育投入重点予以优先保障。各级财政坚持教育优先发展战略，不断加大教育投入。2013年至2018年，全国一般公共预算教育支出累计16.2万亿元，年均增长7.9%。财政性教育经费占GDP比例连续7年保持在4%以上。同时调整优化结构，教育投入更多向教师倾斜，教师工资福利支出占财政性教育经费比例已经连续多年超过50%。
吕建平表示，在大力支持教师教育和培训，提升教师素质能力方面，加大师范教育投入力度。中央财政对教育部部属师范大学公费师范生，按照每生每年1.4万元的标准给予补助，同时引导各地多种形式开展地方师范生公费教育。进一步提高师范生生均拨款标准，2013年以来，中央高校师范生和公费师范生生均拨款标准分别提高了3000元和5000元。
此外，优化教师资源配置，向农村教师队伍建设倾斜。在落实保障机制，提高教师工资待遇方面，以义务教育为重点，督促各地优先落实义务教育阶段教师工资收入政策，力争到2020年解决义务教育阶段教师工资待遇问题，中央财政对地方落实教师工资待遇给予积极支持。实施乡村教师生活补助政策，中央财政对实施义务教育乡村教师生活补助政策的地方给予奖补，2013年至2019年累计安排奖补资金198.2亿元，实现连片特困地区乡村教师生活补助政策全覆盖，每年惠及约127万乡村教师。此外，配合有关部门，积极推进高等学校教师薪酬制度改革，建立以增加知识价值为导向的收入分配机制，扩大高等学校收入分配自主权。
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