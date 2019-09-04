中国为全球治理作出独特贡献

当今世界，人类面临许多共同挑战，亟须各国人民携手应对，国际社会对推进全球治理体系变革的呼声日益高涨。多年来，中国积极参与全球治理体系改革和建设，发挥着不可替代的重要作用。这既是中国为自身营造良好发展环境的需要，也是中国主动承担国际责任的体现。然而，西方国家一些人从“西方中心主义”的狭隘视野出发，把中国在全球治理舞台上的积极作为看作挑战，鼓噪“中国威胁论”。这反映出这些人错误的世界观、陈旧的思维方式和顽固的意识形态偏见。他们的想法还停留在冷战思维、零和博弈的旧框框里，这不符合国际社会共识和时代发展潮流。发展起来的中国，始终是经济全球化和全球治理体系变革的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。

中国坚持和平发展，促进世界经济发展更加平衡、更加健康。中国坚持走和平发展道路，推动经济社会持续健康发展，用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程，为世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。同时，中国积极推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，带动了周边及贸易伙伴的发展，目前已成为130多个国家的主要贸易伙伴，连续多年对世界经济增长的贡献率超过30%。中国在力所能及的范围内，向其他发展中国家提供了大量支持和帮助。中国积极同世界主要国家建立经济协调机制，就世界贸易、财政金融、汇率等问题进行协商、展开对话，推动完善全球经济治理体系，成为世界经济的稳定器和强大引擎。

中国秉持共商共建共享的全球治理观，为完善全球治理贡献独特智慧和力量。中国始终奉行独立自主的和平外交政策，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，在国际事务中秉持公道、伸张正义，尊重各国人民自主选择发展道路的权利。中国秉持共商共建共享的全球治理观，主张全球治理体系变革并不是推倒重来，也不是另起炉灶，而是与时俱进、创新完善。中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，积极参与国际事务，在谋求自身发展的同时，积极参与全球发展合作。中国提出的“一带一路”倡议和构建人类命运共同体主张，已经写入联合国组织的多个决议，得到国际社会的广泛认同。第七十一届联合国大会主席彼得·汤姆森认为，构建人类命运共同体理念是“人类在这个星球上的唯一未来”。

中国倡导平等、互鉴、对话、包容的文明观，为完善全球治理提供文化基础。文明多样性是人类社会的基本特征，各种文明都有其独特魅力，不同文明应取长补短，在共存共处中共同进步。中国倡导以多样共存超越文明优越，以和谐共生超越文明冲突，以交融共享超越文明隔阂，以繁荣共进超越文明固化。中国一直重视加强中华文明与世界不同文明间的交流互鉴，召开亚洲文明对话大会，为促进亚洲及世界各国文明开展平等对话、交流互鉴、相互启迪提供新平台，通过文化交流带动世界各国的合作与发展，致力于建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

（作者单位：湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心华中师范大学分中心）

《 人民日报 》（ 2019年09月04日 08 版）

(责编：杨曦、庄红韬)