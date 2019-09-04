人民网>>财经

发展高质量 当好排头兵

2019年09月04日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　图①：宝钢湛江钢铁基地。
　　刘冀城摄
　　图②：广州塔与珠江新城隔江相望。
　　资料图片
　　图③：坐落于东莞市大朗镇的中国散裂中子源，由中科院和广东省共同建造。图为运行管理人员在检修直线加速器。
　　新华社记者 刘大伟摄
　　图④：阳江南鹏岛40万千瓦海上风电项目首台风机吊装成功。
　　谭文强摄

　　新起点 新使命

　　本报记者 刘泰山

　　空中俯瞰，岭南名山西樵山如翡翠落在西江岸边。环山而行，一路风景迥异——南有连片的桑基鱼塘，东有气派的影视基地，北有宽敞的工业园，西有洁净的听音湖。

　　透过一幕幕场景切换，佛山市南海区西樵镇从桑基鱼塘到纺织基地、从文创小镇到生态新城的发展脉络逐渐清晰。

　　40多年前，改革春风拂南粤，珠三角大批农民“洗脚上岸”，民营企业像雨后春笋，“广东粮、珠江水、岭南衣、粤家电”等行销全国。

　　有着纺织传统的西樵如鱼得水，涌现出2000多家纺织企业，“千家厂、千家店、万台机、亿米布”，成为华南主要纺织品集散地。

　　进入21世纪，广东狠下决心，改变粗放模式，淘汰落后产能，加速产业转型和动能转换。

　　当年，西樵提出“科技兴纺”，壮士断腕，关停过半污染企业，且余下的全部入园，统一供应工业用水、高温蒸汽，污水处理100%达标排放。“环保倒逼让传统产业浴火重生，孕育出一批行业‘隐形冠军’。”西樵镇党委书记关海权说，西樵不再“灰头土脸”，重现“文翰樵山、渔耕粤韵”魅力，去年还被评为广东省森林小镇。

　　这些变化几乎在珠江三角洲每个乡镇都有呈现，共同勾画出广东从农业大省走向工业强省的轨迹。70年来，广东城乡巨变，GDP翻了近5000倍，去年高达9.73万亿元，经济实力稳居全国第一。

　　转型，可能伤筋动骨，却能强身壮体。这些年，广东舍得“输血”，财政投入130多亿元，实施两轮“工业技改三年行动计划”，惠及3万多家企业。电子信息、绿色石化、汽车、智能家电、机器人等世界级先进制造业集群不断壮大，蓬勃兴起。去年，广东先进制造业和高技术制造业增加值占规模以上工业比重分别达56.4%和31.5%。广东工业机器人产量约占全国1/5，新能源汽车产量占全国11.5%。

　　西樵山下的佛山优坐家具有限公司旗下有6大品牌，涵盖办公家具全产业链，办公椅销量亚洲排名前列，却又完全“不像家具企业”，因为车间里没有粉尘、噪音、异味，车间外绿草如茵，还有几只漂亮孔雀在悠闲散步。该公司董事长朱政臣说：“公司健康成长主要靠创新合作模式、加大研发投入、采用环保材料。每年，公司平均投入2000多万元研发经费，开发40多款新产品，整合全球设计资源。”

　　传统产业奋力升级，新兴产业异军突起，不断为广东经济发展增添动力。

　　从产业破题，以制造立省，奠定了广东工业化基础。去年，广东三次产业比重为4.0∶41.8∶54.2。全省个体工商户和企业数量达1146万户，规模以上工业企业总量超5万家。其中，电子信息和绿色石化两个产业集群产值均超万亿元。未来，广东将深入推进工业化和信息化融合，继续向工业强省挺进。

　　目前，广东区域创新综合能力排名连续两年居全国第一。国家级高新技术企业达4.5万家，国家级高新区达14个，新经济增加值占生产总值比重1/4。

　　进入新时代，广东牢记习近平总书记嘱托，肩负重任，开创新局，力争“在构建推动经济高质量发展体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列”。

　　今年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式发布，为广东高质量发展带来重大机遇和强大动力。广东抓住契机，同向发力，建设深圳前海、广州南沙、珠海横琴等环珠江口重大合作平台，加速大湾区内人流、物流、资金流、信息流有序流动。

　　站在新起点，肩负新使命，广东正推动质量变革、效率变革、动力变革，迈向高质量发展。

　　

　　湛江东海岛

　　拥抱临港新产业

　　本报记者 罗艾桦

　　北部湾畔，东海岛上，宝钢股份湛江钢铁基地内，来自南半球的铁矿原料从一端登陆，直接进入全封闭传输带，到智慧车间变身为中高端钢铁产品，又从另一端输出，登船驶向全国乃至全球市场。

　　一路之隔，众多高耸入云的铁塔、篮球场大小的油罐拔地而起。随着厂区“第一高”封顶，中国自主研发、处于国际领先地位的炼化生产装备技术，将在今年底全面建成的中科炼化湛江基地得到广泛有效的应用。

　　同样令人期待的是巴斯夫湛江新型一体化化工生产基地，自从百亿美元投资框架协议签订以来，正朝着巴斯夫全球第三大一体化生产基地的目标稳步迈进。预计到2022年启用时，每年至少能生产6万吨改性工程塑料产品。

　　东海岛上，一片热火朝天的建设场面。3个百亿级项目，把广东第一大岛变成高端制造业重要基地。依据石化对下游产品开发的拉动效应测算，光是中科项目400多亿元投资，就能带动2000多亿元下游产业链。一个世界级临港现代产业基地呼之欲出。

　　信步厂区，迎面能看到环保监测显示屏，实时监测二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等排放量。从立项之初，绿色思维就贯穿湛江钢铁设计、建设、生产、循环全过程。

　　3个百亿级项目毗邻而建，共同配套港口、铁路、水电及公路设施，合理互供氧气、氮气、氢气等公用物料，进而提高企业运行可靠性，减少工程投资和企业运营成本，形成优势互补双赢、多赢态势，东海岛真正成了一座“循环岛”。

　　

　　东莞

　　启航“智造”新梦想

　　本报记者 贺林平

　　走进广东瑞谷光网通信股份有限公司生产车间，自动化生产设备不停运转，拥抱5G新产业浪潮，该公司研发的5G光通信芯片已进入测试阶段。

　　一墙之隔的东莞市长安镇上沙社区，投资22亿元的OPPO长安研发中心去年7月动工；两个月前，vivo总部也在长安镇沙头村竣工……在这个珠江口东南岸的小镇，一个“全球智能终端（手机）产业创新基地”的新梦想正徐徐启航。

　　从长安镇往江口走十几公里，便是梦开始的地方。1978年7月底，香港商人张子弥来到东莞虎门镇，打算将濒临倒闭的太平服装厂改造成手袋厂。时值十一届三中全会召开前，原太平服装厂厂长刘艮和负责供销业务的唐志平纠结许久，最终拍板决定：做！

　　彼时的东莞，是岭南典型的农业县。这个决定，为东莞、广东乃至全国的改革开放打开了一扇窗。“三来一补”、加工贸易不断增长，曾经的莞邑村庄，成为全球制造链条中的一环。

　　时节如流。1995年9月，段永平投资成立了东莞力高塑胶电子厂，这家后来改名为“步步高”的企业，相继裂变出OPPO、vivo两大出货量入列全球前五的智能手机品牌；更带动了东莞一批配套产业成长，形成完整的智能手机产业链。

　　从手袋到手机，转型攻坚克难。东莞实施“智能制造全产业链”工程，坚决淘汰、转型低端落后企业；引进、培育大批战略性新兴产业高端项目，补齐产业链、价值链高端环节。超过90%的电子信息产业综合配套率，更吸引了华为终端进驻松山湖，为东莞智能手机产业加上一块重量级砝码。

　　如今的东莞，平均每平方公里就有两家高新技术企业。这些企业，正在挑起东莞经济的大梁。

　　

　　广州市天河区

　　演绎城市新活力

　　本报记者 罗艾桦

　　8月2日至8日，2019年广州乞巧文化节，在天河区文化艺术中心盛大举行。26场精彩纷呈的文化活动，和着“城市客厅”花城广场的华丽灯光秀，演绎着城市新活力。

　　“30多年前，这里还是一大片菜地。”当年的棠下农业高级合作社社长、89岁高龄的老党员钟叙本回忆。1985年5月24日，天河区正式成立，34年后，天河CBD已发展成为广州国际性城市形象的窗口。

　　鸟瞰天河体育中心南面，以天河路为中轴线，4.5平方公里的区域内，13座商业综合体和6家五星级酒店傲然矗立，近400个国际品牌、超1万家商铺争奇斗艳，集聚了日均150万人次、节假日超过400万人次的客流，被誉为“华南第一商圈”。“天河路商圈同时还是游客体验岭南文化、现代文化、国际文化的集中地。”天河区商务和金融工作局局长张海波介绍。

　　珠江新城，更是集聚了广州全市1/4以上的总部型企业、70%的金融机构、1/3的会计师事务所、1/3的律师事务所、1/5的地产中介公司、40余栋税收超亿元的商务楼宇。“目前，天河区已成功构建起四大战略性发展平台——天河路商圈、天河中央商务区、天河智慧城、广州国际金融城，强力拉动着全区高质量发展。”天河区主要负责同志自豪地说。

　　数据显示，今年上半年，天河区实现地区生产总值2268.81亿元，增长9.4%，总量、增速均领跑全市，在全国市辖区中位居前列。三次产业比重调整为0.03∶8.46∶91.51，第三产业实现增加值2076.3亿元，增长10%，对经济增长的贡献率达95.7%。现代服务业实现增加值1666.13亿元，占GDP比重提升至73.4%。

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2019年09月04日 11 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved