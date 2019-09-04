深化改革开放 推动高质量发展



站在新的历史起点上，我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻，奋力创造让世界刮目相看的新的更大奇迹！ 新中国成立70年来特别是改革开放40多年来，在党中央坚强领导下，广东这片沃土发生了翻天覆地的历史巨变，成为中华民族从站起来、富起来到强起来的生动缩影。

新中国成立70年来特别是改革开放40多年来，在党中央坚强领导下，广东这片沃土发生了翻天覆地的历史巨变，成为中华民族从站起来、富起来到强起来的生动缩影。2018年全省生产总值跃升到9.73万亿元，今年预计可突破10万亿元，连续30年居全国前列；进出口总额7.16万亿元，连续33年居全国前列。与此同时，区域创新能力、网上政务服务能力均跃居全国第一，PM2.5年平均浓度下降到31微克/立方米，成为我国经济大省、外贸大省、创新大省和全球重要制造基地。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对广东工作高度重视、亲切关怀、寄予厚望，习近平总书记两次亲临广东视察、两次参加全国两会广东代表团审议、多次作出重要指示批示，为广东改革发展定向导航。习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时，要求广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”；去年10月，总书记亲临广东视察，作出深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、加强党的领导和党的建设等重要指示，总书记还对广州、深圳、珠海、汕头、湛江、清远等地改革发展作出重要指示。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以总书记对广东重要讲话和重要指示精神统揽工作全局，深入开展“大学习、深调研、真落实”，作出“1+1+9”工作部署，以加强党的领导和党的建设为政治保证，以全面深化改革开放为强大动力，突出抓好粤港澳大湾区建设、科技创新强省建设、推动高质量发展、建设现代化经济体系、打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、构建“一核一带一区”区域发展新格局、加快文化强省建设、营造共建共治共享社会治理格局等9项重点任务，弘扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，积极应对中美经贸摩擦带来的影响，有效防范化解重大风险挑战，推动各项事业取得新进展新成效，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”扎扎实实体现在办好广东的事情、坚守好广东社会大局稳定等各项工作上。

举全省之力推进粤港澳大湾区建设，深化改革开放取得新的重要进展。建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。我们把粤港澳大湾区建设作为新时代广东改革开放的“纲”，全面准确贯彻“一国两制”方针，全力支持港澳保持长期繁荣稳定，笃定心志、扎实推进，携手港澳推动国际科技创新中心加快建设，港珠澳大桥、广深港高铁顺利开通运营，出入境签注、人才落户等35项便民新举措落地实施，大湾区“虹吸效应”初步显现。遵循中央顶层设计，推进“数字政府”等18项重点领域、关键环节改革，一揽子推出13项创造型引领型改革举措，营商环境持续改善，市场主体数量突破1100万户。加快构建全面开放新格局，深入拓展与欧盟、日韩和东盟、非洲、太平洋岛国等“一带一路”沿线国家和地区合作，着力把广州南沙、深圳前海、珠海横琴自贸试验片区打造成高水平对外开放门户枢纽，对“一带一路”市场进出口占比由2012年的16.5%提高到2018年的22.5%。

坚定不移推进创新驱动和高质量发展，现代产业体系建设取得新的重要进展。贯彻新发展理念，扭住供给侧结构性改革主线，加快构建以创新为战略支撑的现代产业体系。坚持独立自主、自主创新，实施九大重点领域研发计划，集中力量解决“卡脖子”问题，研发经费支出、高技术企业数量、PCT国际专利受理量均居全国第一，成长出华为、腾讯、美的、格力等一批世界级创新型企业。坚持制造业高质量发展，制定“实体经济十条”“民营经济十条”等政策措施，做实产业链、优化价值链，先进制造业和高技术制造业增加值占比分别提高到56.4%和31.5%。坚持绿水青山就是金山银山，打好污染防治攻坚战，筑牢粤北生态屏障。

强力推进城乡区域协调发展，提高发展平衡性协调性取得新的重要进展。深入实施乡村振兴战略，省级财政计划10年新增投入1600亿元，全域推进“千村示范、万村整治”“一村一品、一镇一业”发展富民兴村产业，实施“粤菜师傅”和“南粤家政”工程，今年将完成所有行政村人居环境基础整治。加快构建“一核一带一区”区域发展新格局，珠三角核心区加快优化发展，人均地区生产总值超过13万元，沿海经济带集聚了装备制造、绿色石化、新能源等一批大项目、好项目，北部生态发展区坚持绿色发展，着力建设粤港澳大湾区的“菜篮子”“果盘子”“米袋子”和“后花园”“康养地”。大力支持老区苏区振兴发展和少数民族地区加快高质量发展，今明两年新增安排303亿元财政资金投入。坚持物质文明和精神文明两手抓，文化强省建设扎实推进，为改革发展凝聚起强大精神力量。

扎实推进民生社会事业发展，保障和改善民生取得新的重要进展。坚定践行以人民为中心的发展思想，每年办好十件民生实事，2018年民生类支出占比达68.7%。坚持从群众的操心事、烦心事、揪心事入手，出台“稳就业九条”，推进教育强省建设，实施高水平医院建设“登峰计划”和基层医疗卫生服务能力建设三年提升工程，养老保险、工伤保险实现省级统筹。坚决打好脱贫攻坚战，2016年以来150万省定相对贫困人口实现脱贫，今年将基本完成脱贫任务。深入推进平安广东、法治广东建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，对畅顺春运、平安高考、安全生产等作出具体安排，有效防御强台风等重大自然灾害，努力建设全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好地区之一。

深入推进全面从严治党，政治生态建设取得新的重要进展。把加强党的领导和党的建设作为新时代广东开创工作新局面的根本保证，把政治建设摆在首位，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，开展圈子文化、官商勾结问题专项整治，推动全省党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的世界观方法论办好广东事情的能力。旗帜鲜明开展意识形态斗争，坚决守好意识形态安全“南大门”。坚持正确用人导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。深入实施基层党组织建设三年行动计划和村党支部书记“头雁”工程，打造坚强战斗堡垒。坚持正风肃纪反腐，下大力气整治形式主义、官僚主义，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

站在新的历史起点上，我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻，奋力创造让世界刮目相看的新的更大奇迹！

本期统筹：刘 磊 陈 娟 黄碧梅

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2019年09月04日 09 版）

(责编：杨曦、庄红韬)