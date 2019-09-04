北京开始拆除高速公路省界收费站

新华社北京9月3日电 （记者丁静）北京市首都地区环线高速的“采育南主线省界收费站”3日开始拆除改造。据北京市交通委介绍，这是北京拆除的首座省界收费站，年底前北京将取消8个高速公路省界收费站。

采育南主线省界收费站位于北京市大兴区，是G95首都地区环线高速北京唯一一个省界收费站，也是目前北京市收费车道最多的半幅省界收费站。收费站设有25条收费车道，包括7条ETC车道与18条MTC车道，日均车流量约15000辆次。

取消省界收费站后，采用不停车快捷缴费，可便利群众出行，提高物流效率。根据《北京市深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，北京市将于2019年底前取消8个高速公路省界收费站。据统计，北京市需要建设ETC门架348个、改造出入口站车道1038条、建设入口治超系统约140处。截至6月1日，北京市已新增ETC用户80余万户，累计近430万户。

今年5月，国务院常务会议指出，将《政府工作报告》提出的两年内基本取消全国高速公路省界收费站的任务提前至力争今年底实现。

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