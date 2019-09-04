中国产业扶贫质量全面提升

本报电 （记者高云才）农业农村部联合8部门日前印发产业扶贫指导意见，指导22个省份和832个贫困县编制产业扶贫规划，推动各地科学确定产业、精准设计项目，实现产业对人、人对产业，产业扶贫成效显著，产业扶贫质量获得新提升。记者从农业农村部获悉，目前，全国92%的贫困户已经参与到带动作用明显的特色优势产业发展之中，已脱贫人口中主要通过产业帮扶实现脱贫的占总数的67%。

主体活跃，带贫能力进一步提升，带贫长效机制逐步建立，贫困户更多分享到产业发展收益。目前，全国有新型经营主体带动的贫困户已超过2/3，12.6万个贫困村已发展农民合作社26万个。

产销对接，带贫能力进一步提升，供应链不断完善，营销企业、批发市场、大型超市与贫困地区逐步建立长期稳定的供销关系。2018年以来，为“三区三州”等贫困地区举办11场农产品产销对接活动，现场签约超过270亿元。

科技进村，带贫能力进一步提升。科技为贫困地区产业扶贫插上翅膀，科技支农、务农体系不断完善。截至目前，农业农村部指导全国贫困县组建4100多个产业扶贫技术专家组，开展生产咨询和技术指导。累计培训贫困地区农村实用人才带头人和农民超过100万人次，遴选推介产业扶贫范例，充分发挥典型引路作用。

推进产业扶贫，提升产业扶贫质量，打好脱贫攻坚战，需要久久为功。农业农村部有关负责人表示，将持续推进特色产业提升，完善联贫带贫机制，加强产业风险防范，强化科技精准帮扶，全面提升产业扶贫工作质量，为打牢脱贫基础、巩固脱贫成果、接续推进乡村产业振兴提供坚实保障。

一方面，着力推动产业扶贫与乡村产业振兴有效衔接。引导各地由注重产业覆盖向注重产业长效发展转变，兼顾非贫困村和非贫困户的产业发展需求，加大对产后加工、主体培育、产品营销、科技服务的支持力度，推动一二三产业融合发展，引导各地持续推进扶贫产业提质增效、提档升级。据介绍，农业农村部将深入实施贫困地区农产品加工业提升行动，创办一二三产业融合发展的扶贫产业园，让就业岗位和增值收益更多留在贫困地区、留给贫困群众。

另一方面，大力推广订单生产、土地流转、就地务工、股份合作、资产租赁等带贫模式，让贫困户从产业发展中持续稳定获得更多收入。同时，针对当前一些地方产业发展中存在的问题，从科学决策、产销对接、利益联结、技术服务、保险保障等方面，研究制定风险防范措施，提高风险处置能力。

(责编：杨曦、庄红韬)