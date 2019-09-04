70年工业化，那些难忘的“第一”

全球最大的起重装备——泰山吊。

中集集团供图

在罗马尼亚首都布加勒斯特，一名工作人员在当地首家“小米之家”里展示印有小米手机标志的气球。

新华社发

大庆油田采油机。

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“蓝鲸1号”在南海成功试采可燃冰。

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安装在国家超级计算无锡中心的“神威·太湖之光”超级计算机。

新华社记者 李 博摄

中国西部老工业基地重庆近年加快转型升级，成为新型制造业集聚地。图为重庆城区。

孙凯芳摄（人民视觉）

一台“北京牌”木质机箱老式方形电视机静静摆放在天津七一二通信广播股份有限公司陈列室的最显眼处。

“这是我国第一台国产电视机，直到新中国成立后第10个年头，才由我们研制成功，被誉为‘华夏第一屏’。”七一二公司总经理助理董国军感慨。

新中国成立初期，中国工业基础极为薄弱，大量工业产品无法自己生产。70年来，中国人民艰苦奋斗、披荆斩棘，一个又一个工业领域的“第一”相继诞生：1949年，新中国第一炉铁水奔流而出；1950年，第一辆国产自行车诞生；1956年，第一辆解放牌卡车驶下生产线；1957年，第一台轮式拖拉机“鸭绿江一号”研制成功；1970年，第一颗人造卫星“东方红一号”发射；1999年，第一艘无人飞船“神舟一号”升空；2017年，中国自行研制的第一艘航空母舰出坞下水……

70年由小到大、由弱到强的工业化进程中，不仅诞生了一批难忘的“中国第一”，还实现了诸多令人赞叹的“世界第一”：世界第一台光量子计算机在中国诞生，“神威·太湖之光”超级计算机多次蝉联全球超算500强榜首，钟表、自行车、缝纫机、电池、啤酒、家具、塑料加工机械等100多种轻工产品的产量居世界第一，手机、计算机、彩电、汽车、工业机器人等高技术装备类产品产量位列全球第一……

70年来，中国人民创造了提神振气、举世瞩目的工业奇迹，让不可能成为了可能。一个个“第一”，令人难以忘怀，豪情万丈。

(责编：杨曦、庄红韬)