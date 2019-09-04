外交部发言人:5G开发利用与合作不应政治化

据新华社北京9月3日电 （记者温馨）外交部发言人耿爽3日表示，如果将政治因素人为地引入5G开发、利用与合作，甚至将有关问题政治化，采取歧视性的做法，不仅不利于5G的发展，也有悖公平竞争的原则，不符合国际社会共同利益。

当日例行记者会上，有记者问：波兰与美国签署联合声明，要求对5G设备供应商进行更严格的审查，并需确认供应商是否受外国政府控制。两国支持今年布拉格5G网络安全会议的提案。有美方官员称，必须共同防止中方利用华为等公司收集情报。波兰总统杜达被问及华为的问题时称，波安全部门发现可能具有间谍性质的活动。中方对此有何评论？

耿爽说，5G技术是国际社会共同的创新成果，它的开发利用关乎全球经济发展、世界各国利益和人类的文明进步。有关5G规则和标准的制定，应在具有普遍代表性和权威性的机制框架之下，通过开放包容的多边进程来加以讨论。

“关于波兰与美国发表的5G联合声明，此前波兰总统和总理曾明确表示过，将公平、公正地对待在波中国企业，不会针对特定国家和特定企业采取歧视性措施。我们希望波方能够说到做到、言行一致。”他说。

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