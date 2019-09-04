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推动生猪产业高质量发展

乔金亮

2019年09月04日08:41  来源：经济日报
 
原标题：推动生猪产业高质量发展

　　对于生猪产业，不仅要关注一时的价格涨跌，更要关注和解决产业面临的深层次问题。只有加快建立起现代化生猪产业体系，推动养殖体系从小弱散向规模化转变，生产方式从影响环境向环境友好转变，流通体系从“运猪”向“调肉”转变，才能从根本上实现高质量供给、减少价格不合理波动。

　　近期猪肉价格持续高位运行，引起社会关注。据有关部门最新通报，今年肉类供应总体有保障。

　　生猪生产事关“三农”发展、群众生活和物价稳定。要把生猪生产提升至更高位置上来看，不仅要关注一时的价格涨跌，更要关注和解决产业面临的深层次问题，推动生猪产业高质量发展。

　　猪肉占据肉类消费主导地位。近年来，牛羊肉、禽肉等供应丰富，猪肉占比有所下滑，但仍占六成。从长年情况来看，中国人养猪占世界一半，猪肉消费量也占全球的一半，产销基本平衡。受此前非洲猪瘟疫情和个别地方限养禁养影响，今年猪肉减产已成定局，但考虑到替代品生产发展较快，猪肉进口增加、消费减少，以及保供政策出台等因素，肉类供应总体有保障。

　　稳定生产才能保障供应。当前，影响生猪生产信心的因素有三方面。一是非洲猪瘟疫情。尽管我国应对有力，但由于生猪生产存在自然周期，前期能繁母猪产能不足影响延后至目前；二是部分地区盲目扩大生猪禁养限养区域，导致生猪产能不正常、不必要地退出；三是规模养猪场建设成本高，存在批地难、贷款难，影响扩大再生产。

　　上述因素影响了养猪业的积极性。除了短期因素外，一些长期问题也需警惕。养猪业是第一产业，地方政府不能从中取得税收，还要贴钱占地，承担环保责任、生猪防疫责任、食品安全责任，有些地方觉得不划算。还有一些地方片面理解环保政策，对禁养限养层层加码，随意扩大禁养范围。一些县甚至提出打造“全境无猪县”。

　　从经济学角度看，一定范围内的价格波动是价值规律的体现。生产者和消费者都希望猪价稳定，但市场经济就是要靠价格变化引导资源配置。猪肉属于鲜活农产品，生猪生产本身还有自然周期。

　　美国是生猪生产大国，近年来也经历了几次生猪价格波动。我国生猪价格波动比美国还要剧烈，原因在于产业素质不够高、供应和需求衔接不够好。一是规模化水平低。全国一半的出栏肥猪由散户提供，容易出现“一哄而起”“一哄而散”现象；二是产业化程度低。养殖、加工、运销等相互脱节，缺乏利益共享共生机制。

　　合理范围内的猪价波动，有利于产业优胜劣汰和转型升级；但“过山车”似的大起大落，既不利于产业稳定，也会影响居民消费。当生猪产业受到外部因素冲击、靠市场力量不能恢复至供求平衡状态时，政府有必要加强服务和引导，总体目标是：既让市民买得起，又让农民收入高；既让主产区养猪有实惠，又让主销区吃肉有保障。

　　归根结底，只有加快建立起现代化的生猪产业体系，推动养殖体系从小弱散向规模化转变，生产方式从影响环境向环境友好转变，流通体系从“运猪”向“调肉”转变，才能从根本上实现高质量供给、减少价格不合理波动。生猪产业转型发展是大势所趋，当前正逢其时。

(责编：杨曦、庄红韬)
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