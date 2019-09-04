中国发展高层论坛2019专题研讨会即将在京召开

人民网北京9月4日电 （许维娜）9月3日，中国发展研究基金会在京召开新闻发布会，介绍“2019中国发展高层论坛专题研讨会”有关情况。据悉，本次会议将于9月6日至7日在北京钓鱼台国宾馆召开，聚焦“贸易、开放与共享繁荣”主题。专题研讨会由国务院发展研究中心指导，中国发展研究基金会主办。

会上，中国发展研究基金会副理事长、中国发展高层论坛秘书长卢迈表示，当下国际政治经济格局与大国关系出现深刻调整，经济全球化和多边主义国际体系前景不明，全球经济增长存在下行压力。在这一背景下，促进贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展愈发重要。

卢迈说，身处复杂多变的国际环境，中国发展高层论坛有责任对内对外发挥平台作用，更好履行其“与世界对话，谋共同发展”的宗旨，直面重大政治经济问题，与中外政府官员、学者和企业界代表围绕中美经贸摩擦及其他重大问题展开讨论，展示中国促进更高水平对外开放的决心和行动，推动实现各方共享经济增长成果。

中国发展研究基金会秘书长方晋表示，面对中美贸易摩擦反复，国际贸易争端加剧的现状，主办方积极邀请美方企业家、知名学者、前官员参会，以接纳各方意见，广泛传递中国声音。截止目前，共有124名外方代表参会，其中美方代表占近半数。

据悉，专题研讨会还将聚焦全球经济增长展望、加速开放的中国、英国脱欧与欧盟前景、数字经济等热点话题。与此同时，研讨会也将设议题回顾并展望新中国的现代化，并对自贸区、粤港澳大湾区、一带一路等开放新举措展开讨论。

据主办方介绍，在主论坛之外，专题研讨会还举行CDF Talk中国发展高层论坛创新演讲，汇聚全球顶尖学者、企业家和行业领袖，向外界传播其独特、独家、具有启发性的个人故事和观点。此外，本次专题研讨会还将举行CDF Debate，邀请中美双方学者就双方共同关心且具备讨论空间的话题进行辩论。

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