工信部就“ZAO”App网络数据安全问题开展问询约谈

人民网北京9月4日电 （栗翘楚）记者今日从工业和信息化部获悉，针对媒体公开报道和用户曝光的“ZAO”App用户隐私协议不规范，存在数据泄露风险等网络数据安全问题，工业和信息化部网络安全管理局对北京陌陌科技有限公司相关负责人进行了问询约谈，要求其严格按照国家法律法规以及相关主管部门要求，组织开展自查整改，依法依规收集使用用户个人信息，规范协议条款，强化网络数据和用户个人信息安全保护。

同时，要求其进一步加强新技术新业务安全评估，切实采取有效措施，积极防范自有业务平台被利用实施电信网络诈骗等风险隐患。

据悉，工业和信息化部网络安全管理局将进一步加大工作力度，指导督促相关企业切实履行法律责任，认真做好网络数据和用户个人信息安全保护、行业电信网络诈骗防范治理等工作。

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