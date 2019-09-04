聚焦基础设施可持续发展 第三次亚太PPP联络网会议举行

人民网北京9月4日电 （栗翘楚）9月2日至3日，第三次亚太地区基础设施融资和政府和社会资本合作（PPP）联络网（简称“亚太PPP联络网”）会议在浙江省宁波市举办。此次会议旨在对一些国家代表提出的早期项目进行重点关注，讨论相关独特的挑战，为各国专家交流良好实践、分享经验和知识产品，加强能力建设提供一个定期交流的平台。

联合国亚太经社会副执行秘书Hongjoo Hahm、联合国驻华协调员Nicholas Rosellini、财政部PPP中心主任焦小平、宁波市副市长许亚南出席会议并致辞。此次会议由联合国亚太经社会主办、财政部PPP中心和宁波市人民政府承办，来自14个亚太PPP联络网成员国、1个非洲国家，联合国欧洲经济委员会、亚洲基础设施投资银行、亚太商业论坛和阿斯塔纳国际金融中心等国际组织和知名论坛，以及私营部门的百余名中外代表参会。

Hongjoo Hahm在致辞中强调，联合国2030可持续发展目标的实现离不开包容、绿色、有韧性的基础设施。亚太PPP联络网建立以来，成员国从去年9月的23个，增加到现在的30个，同时吸引了越来越多私营部门参与，正在向更具建设性的方向发展。PPP不仅仅是融资问题，还包括利用私营部门建设、运营、维护基础设施的技术、技能优势。

Nicholas Rosellini认为PPP对解决区域内基础设施不足、促进基础设施可持续发展起着至关重要的作用。他充分肯定了建立亚太PPP联络网的重要意义，认为这是一个很好的国际交流平台。中国丰富的PPP商业模式，对其他国家有重要的借鉴作用，对我国与各国分享PPP专业知识和实践经验表示赞赏。

焦小平强调，希望亚太各成员国政府、国际机构、投资人坚持开放包容、共商共建的合作发展理念，基于市场规则和公开透明原则，充分利用政府、市场两种资源，在基础设施发展上形成优势互补、互利共赢的合作机制。

许亚南表示，宁波一直积极推动社会资本参与基础设施和公共服务。宁波正处于高质量发展的关键阶段，这为公共服务供给提出了更高要求，也为PPP模式发展注入了更强动力。

此外，与会代表围绕PPP项目的早期开发、各国面临挑战、私营部门参与等议题进行了广泛热烈的讨论。会议期间，联合国亚太经社会发布的新书《亚太地区基础设施融资的可持续发展》总结了亚太国家基础设施融资的实践和经验，对亚太国家基础设施可持续发展具有重要借鉴意义。会上，财政部PPP中心与哈萨克斯坦PPP中心签署了合作备忘录，标志着亚太PPP联络网这一多边合作平台正在为推动双边务实合作发挥着越来越重要的作用。

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