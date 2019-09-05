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柔性服务 协同服务 绿色服务 分享服务

广泛培育智能化现代服务业

廖义军  曾天雄

2019年09月05日08:17  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平同志指出，“要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化”。加快推动大数据、人工智能等新一代信息技术与现代服务业深度融合，广泛培育智能化现代服务业，在柔性服务、协同服务、绿色服务和分享服务等重点领域形成新增长点，可以为服务业转型升级和经济高质量发展提供新动能、新模式、新路径。

　　智能化现代服务业是指以物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的融合应用为手段，创新服务内容、服务模式和服务方式，向客户提供个性化、网络化、智能化、高技术含量、高附加值服务的新型服务业态。智能化现代服务业体现服务业发展趋势，既包括由信息技术发展催生的新兴服务业态，也包括运用信息技术对传统服务业的改造升级。目前，智能化现代服务业方兴未艾，将在行业细分中不断演进，带动现代服务业发展进入新阶段。智能化现代服务业的发展呈现如下趋势：一是柔性化。随着服务需求的个性化、多样化、复合化发展，传统大批量集中生产与服务向分散化、个性化定制服务转变。二是协同化。服务业内部各行业各领域、服务业与制造业和农业逐渐融合，产业分工越来越细化、专业化，服务业内部及与其他产业之间协同发展趋势日益明显。三是绿色化。智能化现代服务业运用物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术提供产品和服务，具有附加值高、科技含量大、绿色无污染的特点，有利于推动绿色发展。四是分享化。基于移动互联网、云计算、物联网等新一代信息技术的分享服务，将分散、闲置的海量社会资源通过平台集聚起来反复使用，可以较好实现供需匹配，创造新的商业价值。

　　目前，我国智能化现代服务业总体规模还比较小，产业结构还不完善，产品形态还不丰富，在国际上的整体竞争力还不高。广泛培育智能化现代服务业，主要应从四个方面着手：一是大力发展柔性服务。积极运用物联网、大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术，对传统服务业进行全方位、全角度、全链条改造，全过程赋能，大力发展电子商务、在线定制、线上线下融合等服务模式，满足不同层面、不同消费者的个性化服务需求。推进制造业服务化，积极发展电子商务、售后服务、网络零售等专业服务和增值服务，开展反向制造和反向整合，促进制造业柔性化改造和个性化定制。二是大力发展协同服务。主动顺应消费升级和产业升级趋势，运用新一代信息技术重构服务模式、组织形式，推动企业内部、企业之间围绕工艺技术、业务流程、功能服务等细化专业化分工，促进线上线下服务紧密对接，实现协同化发展。促进服务业与制造业、农业融合协同，推动服务与生产要素智能匹配和高效协同，形成交叉渗透、交互作用、跨界协同的产业协同发展体系。三是大力发展绿色服务。进一步深化服务业供给侧结构性改革，加强新一代信息技术运用，以科技、金融、信息软件等现代服务业为支撑，推动电子商务、智能物流、创意设计、远程服务等新业态发展，实现从用户需求到产品服务全过程绿色化。四是大力发展分享服务。树立互联网思维，推动传统服务业的资产权属、组织形态、就业模式和消费方式革新，从销售产品向提供使用权、提供创意服务、发展协同消费等商业模式转变，将分享的基因注入研发、设计、采购、生产、营销等各服务环节，推动服务业形态和商业模式创新，培育多层次企业主体，促进服务供需精准匹配，不断壮大分享服务规模。

　　（作者单位：湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月05日 08 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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