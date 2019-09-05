深刻认识我国工业化发展阶段

改革开放以来，我国工业化取得巨大成就，建成了全球最为完整的工业体系，成为世界第一大工业国。最近十几年，我国工业增加值占GDP的比重逐年下降，从2006年的42%下降到2018年的33.9%。对此，有人担忧我国会出现“产业空心化”现象。产生这种担忧，主要是因为对工业化发展规律和我国工业化发展阶段的认识还不到位。

工业化发展规律表明，随着一国经济发展水平提高，工业增加值占GDP的比重会经历一个“由低到高、再由高到低”的量变过程，工业发展水平也有可能在这种量变中发生质变，最终实现“由弱到强”。当前，我国工业发展正处在从量变到质变的过程中。一是随着人口老龄化和劳动报酬的提高，我国低劳动成本比较优势减弱，服装纺织等部分劳动密集型产业开始逐步向海外转移。二是由于能源资源消费增速下降、消费结构优化、进口增加等原因，我国能源资源开采加工等行业发展速度有所减缓。三是随着工业化和信息化深度融合发展、工业分工及布局进一步细化优化，我国生产性服务业呈现加快发展态势，相对降低了工业增加值在GDP中的占比。由此可见，工业增加值占GDP比重下降是我国转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的一种具体表现。这种下降是我国经济和工业规模持续扩大、工业发展水平不断提高、服务业蓬勃发展中的相对下降，并不是一些人所担忧的“产业空心化”现象。

工业的一项重要职能是为其他生产部门提供生产手段，单纯以工业增加值占GDP的比重这一指标衡量工业发展的好与坏、强与弱并不科学。工业是否强大，主要是看工业发展对其他产业发展支撑力的大小。从统计数据来看，虽然工业增加值占GDP的比重有所下降，但我国工业发展对现代服务业发展的支撑力越来越强。今年上半年，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，金融业增加值同比分别增长20.6%、7.8%、7.3%和7.3%；今年1至5月份，战略性新兴服务业、高技术服务业和科技服务业营业收入分别增长12.5%、12.3%和12.0%，均高于全部规模以上服务业的增速；高技术服务业投资增长13.5%，增速比全部投资快7.7个百分点。诸如此类的现象充分体现了工业发展对现代服务业发展的支撑作用，也表明我国工业发展由量变到质变的特征越来越显著。

当然，并不是所有国家都能顺利完成这种由量变到质变的转化，截止到目前，只有美国、德国、日本等少数几个发达国家完成了这种转化并发展成为工业强国。我国要顺利实现这种转化，仍有许多工作要做。一是紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，充分发挥我国工业体系完备、产业集群全面等优势，夯实产业基础，推动研发、生产、运营向数字化、网络化、智能化转型，大幅提升企业创新能力和集约化发展水平。二是大力发展中小微企业和民营企业，鼓励支持其从事某项工艺、零部件或者产品的研发生产，努力成为占据世界制造业制高点的“隐形冠军”企业。三是持续改善中西部地区承接产业转移的政策环境和市场环境，增强中西部地区吸引聚集生产要素的能力，挖掘我国区域经济梯度发展的红利，提高中西部地区工业化水平。四是加大人才引进和培养力度，补齐制约产业发展的人才短板，形成与产业转型升级相匹配的人才结构。五是加大金融体系对关键核心技术研发、转化、应用的支持力度，夯实我国工业发展的科技基础。六是继续深入推进“放管服”改革，理顺政府与市场的关系，充分发挥政府和市场各自的比较优势，营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、工业经济研究所所长）

《 人民日报 》（ 2019年09月05日 08 版）

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