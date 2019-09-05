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广西加大力度开展专项整治——

优化营商环境 提高办事效率

本报记者  庞革平  刘佳华

2019年09月05日08:17  来源：人民网－人民日报
 

　　前不久，广西壮族自治区河池市市民黄尤俊来到农村信用合作联社，进行不动产抵押登记。申请抵押贷款，网上服务平台提交申请表、抵押合同、不动产权证书3份材料后，河池市不动产登记中心在内网受理并即时审核。不到20分钟，黄尤俊就收到了办结短信，随即通过不动产一体机打出了抵押登记证明。“以前贷款双方要拿材料到登记机构申请，在银行和窗口之间来回跑，整个流程下来至少要7天才能拿证。现在直接到银行申请，证书立等可取，上午申请下午放贷，真是太便捷了。”黄尤俊说。

　　抵押登记是不动产登记业务量大、群众关注度高的审批业务，事关营商环境和市场活力。自治区自然资源厅在主题教育中，将抵押登记窗口前移至银行机构，解决抵押融资难等问题。各银行网点通过专线直连或登录“最多跑一次”平台，即可完成抵押登记办理。截至7月底，广西所有市县抵押登记实现了窗口前移，可办理抵押登记的银行网点达1399个。

　　找准病灶、精准发力，从群众最不满意的地方改起。主题教育中，广西针对国务院第五次大督查发现的突出问题，将营商环境问题作为全区主题教育专项整治的重点内容，持续加大力度开展营商环境问题专项整治行动，着力打造稳定公平透明、可预期的一流营商环境。

　　广西聚焦企业开办、工程建设项目报建、不动产登记、获得电力、用水报装、用气报装、获得信贷等7项重点指标，开展百日攻坚行动。与今年一季度相比，办理时间最高压缩81％，办理环节最高压缩62％，申请材料最高压缩71％，企业注册、不动产登记、用电报装等基本实现1个工作日办结。

　　自治区市场监管局从加强涉企价格监管、减免检验检测费用、停征计量器具强制检定收费等方面入手，减轻企业负担，实现了企业开办“一日办结”，推动采取补贴形式，对新设企业采取免收公章和发票章刻制费、营业执照邮寄费，实现企业开办最低成本与国际接轨，有效促进市场主体增长和社会就业。

　　在南宁市经济技术开发区政务服务中心，墙上的企业开办一站式服务流程图清晰简明，前来办事的人们纷纷驻足阅读、拍照。企业开办一站式服务专区里，昔日排队办业务的“长龙”不见了，市场监管局、公安局、税务局等部门办事窗口紧挨在一起，“一站式”服务为市民提供了方便。一家消防设备公司的总经理庞雪梅来这里为新成立的公司办手续，不到半天就办理好了营业执照、公章和税务发票等。

　　近日，在自治区市场监督管理局召开的面对面征求意见座谈会上，国有企业、民营企业、个体工商户、行业协会、中介组织和消费者代表围绕“放管服”改革、行业监管、品牌建设、信息化服务平台建设、产品标准修订、消费维权等领域发展现状和存在的问题畅所欲言。局党组书记、副局长冯学军说：“这些问题、建议，我们要认真梳理，主动认领，5日内给予回复，并抓好整改落实。”

　　主题教育中，广西积极改善软环境、提升软实力，解决了很多企业反映的痛点、堵点、难点问题：自治区商务厅积极推动口岸提效降费，口岸进出口整体通关时间快于同期全国平均水平，海港口岸集装箱进出口环节合规成本降幅分别达到43.6％和28.6％；自治区地方金融监督管理局通过搭建银企合作平台、完善“两台一会”贷款平台、大力推广“线上办贷”和“无纸化”办贷、降低普惠型小微企业贷款利率、明确信贷办理时间压缩目标、制定“申贷明白纸”等举措，帮助解决中小企业融资难、融资贵、融资慢问题；自治区投资促进局开展全区外商投资企业服务月活动，主题教育开展以来共走访外企489家，摸清问题384个，解决问题上百个。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月05日 04 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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