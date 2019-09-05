石油工业，为高质量发展“加油”

7月26日，河北唐山冀东油田，施工人员正冒着酷暑进行钻井施工。

杨 军摄（人民视觉）

工人在石化产业基地的常压塔内施工作业。

王 申摄（新华社发）

第一口油井、第一个油田、第一个石化基地……8月末，作为中国石油工业的“摇篮”，甘肃玉门油田迎来开发建设80年的日子。

中国曾长期戴着“贫油”帽子。新中国成立之初，能源生产总量仅为0.2亿吨标准煤。经过70年快速发展，中国能源生产逐步由弱到强，生产能力和水平大幅提升，一跃成为世界能源生产第一大国，基本形成了煤、油、气、可再生能源多轮驱动的能源生产体系。其中，原油产量1949年仅为12万吨，2018年达到1.9亿吨，增长1574.9倍，年均增长11.3%。

作为实体经济的“血脉”，70年来中国石油工业发展取得的巨大成就，不仅为中国经济建设提供保障，更深刻改变着中国人的生活。

新产品不断填补空白

今天，中国石油工业不仅提供原油，更在不断拓展新技术新应用，为工业运行注入新动力。

8月23日，相当于40层楼高、直径12米、重量高达2350吨的“巨无霸”设备从张家港港新重装码头装船启运，沿着海上丝绸之路运往非洲的尼日利亚。

中国石油技术开发有限公司石化分公司项目经理闫柏辰介绍，这个设备的专业名称叫“常压塔”，是炼油厂的“心脏”，其制造工艺技术和质量要求十分高，这台设备刷新了常压塔的直径、高度等多项世界纪录。不久后，这台设备将安装在目前全球单线处理能力最大的炼油厂——年产3250万吨的尼日利亚丹格特炼油厂，帮助尼日利亚从根本上解决“油荒”问题。

在最大常压塔问世的同时，重庆川维化工公司不久前也开出首个EVOH（乙烯—乙烯醇共聚物）合成树脂产品销售订单，产品完成装车后驶往客户所在地。这标志着该公司成为全球第4家、中国大陆独家可以批量生产和销售该绿色环保高端新品的供货商。

据了解，EVOH是一种热塑性高阻隔树脂，阻氧性是目前同类常用产品聚乙烯的1万倍，因其良好的阻隔、耐候、成形及环保等特性，被广泛应用于汽车油箱、薄膜、食品容器及地暖管等高端新材料领域。此次EVOH产品成功下线，填补了中国大陆市场的空白。

这些不断填补市场空白的新产品、新技术，成为中国石油工业日益强大的真实写照。

“石油可以产出汽油、柴油等燃料，更是重要的工业原料。新中国成立之初百废待兴，飞机、轮船、汽车、机械的运转甚至部分工厂的电力供应都离不开石油，石油紧缺成为被‘卡脖子’的痛点。在此背景下，中国自力更生开采、研发石油应用技术，对构建完整的工业体系、建设重大工程、提供生产资料和生活资料有着十分积极的作用。”中国石油大学（北京）中国能源战略研究院教授王震在接受本报记者采访时说。

生活中无处不在

甩掉“贫油”帽子，不断强大的石油工业全方位服务改善着百姓生活。

普通居民提起石油，首先想到的往往是开车要加油。其实，石油工业已融入到生活的方方面面。今天，每个家庭里都有不少塑料制品，例如牙刷、洗衣盆、瓶子、玩具等，随便就可以数出一大串。而几乎所有的塑料都是石油产品。如果没有专门了解，人们很难把黑乎乎的石油与五颜六色形态各异的塑料制品联系起来。人们日常穿戴的衣物，包含着涤纶、腈纶、锦纶等面料，也都是由石油生产的合成纤维。纺织所使用的纤维中，化学纤维的比重接近3/4，天然纤维占比仅有1/4，而90％以上的化学纤维产品依赖于石油。

此外，石油精炼或合成出来的油、石蜡、香精、染料等可以用来制作化妆品，石油制作的合成橡胶被广泛用于鞋子、体育用具、轮胎、电线电缆等日用品的制造，石油加工过程中形成的沥青被广泛用于铺筑宽阔平坦的柏油马路。

“大家通常认为石油是一种能源，但实际上石油上下游产业链相当长。例如，新中国成立后很长一段时间内，人们穿的衣服主要来源于棉花，但由于耕地有限，又要优先保障粮食生产，因此衣服种类少、供给相对短缺。这时，基于石油的化纤行业发展就能在很大程度上解决这个问题。”王震举例说，乙烯是重要的有机化工产品，生活中常见的合成纤维、合成橡胶、合成塑料等，都离不开乙烯，常用家电如洗衣机的内胆等，需要大量乙烯。乙烯产量通常是衡量一个国家化工发展水平的重要标志之一，而石油恰恰是乙烯工业的源头。早些年，中国大量乙烯需要进口。正是石油工业加大研发攻关，最终保障了充足的供给。

中石化工程技术研究院教授级高级工程师蒋廷学对本报记者表示，尽管目前中国石油对外依存度较高，但考虑到石油重要能源与重要工业原料的属性，保持一定程度的自主开采产量及炼化能力是十分必要的。“石油下游衍生品涉及到民众生活的方方面面。如果没有一定的自主石油工业水平，在国际市场上也就没有议价能力。”蒋廷学说。

老油田焕发新活力

玉门油田、大庆油田、延长油田，石油工业发展历程中，铸就了“一厘钱”“小厂办大事”“铁人精神”等奋斗精神。今天，这种精神正鼓舞着老油田焕发出新活力。

“最近几年，我们积极与国外先进同行及国内科研院所合作，通过水平钻井开发、压力技术应用、细分切割油层等方式，不断提高采收率极限，老油田保持了40万吨以上持续稳产。一些原本日产量只剩30多吨的老井日产量冲上了180吨。”玉门油田钻采工程研究院院长彭翔说。

在中国石油玉门油田公司机械厂内，几台大型玻纤增强管缠绕机正在为柔性复合高压输送管缠绕纤维预浸带。经过带材缠绕后的复合管，不仅绿色环保，而且具有柔性、耐高压、耐腐蚀、防结蜡等特点，可广泛用于石油开采及炼化过程中的输水、输油、输气、注醇等作业需要。

“没有技术就很难站稳脚跟。我们不断加大技术研发投入，提升产品和服务的定制化水平，努力做到‘机械制造与用户现场需求相结合、机械制造与非金属制造相结合、机械制造和智能控制相结合’，最终在较短时间内快速形成了一批竞争力强的产品。”中国石油玉门油田公司机械厂厂长赵文义对记者说，如今机械厂主导产品除了销往国内各油田之外，还远销埃及、印度、阿曼、苏丹、阿尔及利亚、美国、加拿大、俄罗斯等20多个国家和地区，近3年企业销售额平均年增长高达42.3%，其中技术服务实现收入1.6亿元，占比超过1/3。

在谈及未来发展时，中国石油玉门油田公司党委常务副书记刘战君表示，今后油田将围绕“控制递减率”和“提高采收率”两条主线，走科技创新之路，提高资源利用率，不断推出特种油品、特色产品。

(责编：杨曦、庄红韬)