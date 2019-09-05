广深港高铁内地段5G覆盖工程启动

新华社广州9月3日电 （记者周自扬）在3日上午举行的广深港高铁5G覆盖工程启动活动上，广东移动联合广铁集团、华为公司共同宣布，将在2020年春节前实现广深港高铁内地段全线5G覆盖，助力粤港澳大湾区发展提速。

据了解，为实现广深港高铁内地段5G覆盖，广东移动将投入1.5亿元专项资金，沿线部署超过300个5G信号发射点。依托5G网络，广东移动还将与广铁集团合作探索5G创新应用，为乘客出行打造5G服务，为车站管理和铁路运营提供智能指挥调度、安全作业管理等支撑服务，让广深港“5G+智慧高铁”成为粤港澳大湾区的一张全新名片。

广深港高铁日均开行高铁动车组191对，发送旅客22.9万人，是全国动车组开行密度最大、运营最繁忙的高铁干线之一，从香港西九龙乘坐高铁动车组可在1小时内到达广州、东莞等珠三角城市。

由于广深港高铁日常车次密度大，铁路部门自身生产任务紧，沿线隧道、车站的5G覆盖施工往往只能在深夜进行，实际可以利用的施工窗口期非常短。同时，高铁覆盖场景多样，建设难度也高于一般区域。

广东移动技术专家表示，尽管时间紧、任务重、难度高，广东移动将与广铁集团、华为公司密切合作、联合攻坚，通过增加施工时间、加派配合人员，多专业协同推进，用4个月时间完成广深港高铁内地段5G覆盖工程，确保2020年春节前正式开通。

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