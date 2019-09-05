广深港高铁内地段5G覆盖工程启动

新华社广州9月3日电 （记者周自扬）在3日上午举行的广深港高铁5G覆盖工程启动活动上，广东移动联合广铁集团、华为公司共同宣布，将在2020年春节前实现广深港高铁内地段全线5G覆盖，助力粤港澳大湾区发展提速。
据了解，为实现广深港高铁内地段5G覆盖，广东移动将投入1.5亿元专项资金，沿线部署超过300个5G信号发射点。依托5G网络，广东移动还将与广铁集团合作探索5G创新应用，为乘客出行打造5G服务，为车站管理和铁路运营提供智能指挥调度、安全作业管理等支撑服务，让广深港“5G+智慧高铁”成为粤港澳大湾区的一张全新名片。
广深港高铁日均开行高铁动车组191对，发送旅客22.9万人，是全国动车组开行密度最大、运营最繁忙的高铁干线之一，从香港西九龙乘坐高铁动车组可在1小时内到达广州、东莞等珠三角城市。
由于广深港高铁日常车次密度大，铁路部门自身生产任务紧，沿线隧道、车站的5G覆盖施工往往只能在深夜进行，实际可以利用的施工窗口期非常短。同时，高铁覆盖场景多样，建设难度也高于一般区域。
广东移动技术专家表示，尽管时间紧、任务重、难度高，广东移动将与广铁集团、华为公司密切合作、联合攻坚，通过增加施工时间、加派配合人员，多专业协同推进，用4个月时间完成广深港高铁内地段5G覆盖工程，确保2020年春节前正式开通。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】