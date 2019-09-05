原标题：加强风险防范 P2P网贷领域将全面接入征信体系

《经济参考报》记者9月4日获悉，互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组近日联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》（以下简称《通知》），要求各地在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构。

业内人士指出，P2P接入征信体系将强化威慑力，在行业转型和清退过程中更好地保护出借人利益。此外，有助于缓解信息不对称导致的多头借贷、坏账等风险，加强网贷领域整体风险防范。

按照《通知》要求，上述征信机构应当依法合规采集、整理、保存、加工并对外提供信用信息，采取合理措施保障信息准确和信息系统安全，建立异常查询、合规使用监测制度，发生信息安全事件时，及时暂停查询服务。其中，对于利率超过《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》中有关人民法院支持的借贷利率的，信息主体有权按照《征信业管理条例》向征信机构或P2P网贷机构提出异议，要求更正。

广州市政协委员、广州互金协会会长方颂在接受《经济参考报》记者采访时表示，征信是开展信贷业务的基础条件，特别是主要面向相对次级客户的互联网金融行业来说，完善的征信系统尤为重要。在过去几年互联网金融的发展过程中，征信基础一直薄弱，留下了隐患，多头借贷现象、行业坏账率居高不下便是表现。P2P网贷机构全面接入征信体系，是行业稳妥化解风险有效配套措施之一。

此外，《通知》要求持续开展对此前已经退出经营的P2P网贷平台相关逃废债行为的打击，并加大对网贷领域失信人的惩戒力度。

中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君表示，目前网贷行业逃废债现象严重，一些恶意借款人乘平台退出之际就不履行自己的偿债义务，甚至有意制造事端迫使平台退出。网贷平台接入征信系统并加大逃废债打击，对借款人有威慑作用，将更好保护出借人利益。

(责编：杨曦、庄红韬)