原标题：8月40城新房成交面积环比下降9%

4日，上海易居房地产研究院发布8月40城成交报告显示，三类城市新建商品住房成交量均有所下滑。

具体来看，8月40个典型城市新建商品住房成交面积环比下降9%，同比下降3%。其中，4个一线城市成交面积环比下降19%，同比下降16%；18个二线城市成交面积环比下降10%，同比增长6%；18个三四线城市成交面积环比下降4%，同比下降17%。

对此，上海易居房地产研究院研究员沈昕表示，今年6月，部分房企冲刺半年度业绩，加大推盘量致40城成交环比小幅增长。但随着7月以来地方层面不断出台的调控收紧政策、房贷利率调整，同时中央再度对楼市予以定调，8月成交量小幅下滑也是必然。

根据克而瑞地产研究中心的统计数据，8月份受监测城市普遍供大于求。全国29个重点城市新增供应面积2483万平方米，环比上升13%。在二手住房方面，重点监测的7个城市二手房累计成交479万平方米，环比下降8%。除南京环比回升18%之外，其余城市成交量环比皆小幅回落。

以北京为例，麦田房产发布的最新数据显示，8月北京二手住房成交量同比下滑近二成，市场提前“入秋”。具体来看，8月全月，北京二手住宅网签量12050套，环比下降5.4%，同比去年同期下降19.9%。同时，买方整体议价幅度为-5.95%，比上月下滑0.38个百分点，议价空间持续6个月扩大。

麦田房产相关人士表示，北京二手房市场成交量连续3个月在1.2万套上下小幅波动，8月份在上个月成交量小幅回升后，并没有持续上扬，而是再度小幅下滑，可见需求仍然乏力，观望心态较浓。

中原地产首席分析师张大伟表示，8月份，我国房地产调控政策多集中在地方对房地产市场乱象的整顿和金融监管部门对涉房金融政策的收紧，加强对房地产金融把控。因此，预计下半年房地产市场难以有较大起色，但整体以稳为主。

沈昕也认为，综合考虑房企对资金流的依赖程度，接下来的“金九银十”，房企或因资金面紧缩而大幅增加推盘量，加大打折促销的力度。也需警惕，部分非热点二线城市和三四线城市的成交量或面临较大的下降风险。

(责编：杨曦、庄红韬)