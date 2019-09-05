中央财政发力 多措稳定生猪生产

财政部网站4日消息，近日，财政部、农业农村部联合发布《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》（以下简称“通知”），明确中央财政将进一步采取完善临时贷款贴息、加大奖补力度等措施，促进生猪生产、保障市场供应、维护经济稳定。
通知明确，切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策，同时，进一步完善补助经费发放方式，由现行按年度结算调整为每半年结算发放一次，中央和省级财政资金下达后，县市要加快补助资金拨付进度，在三个月内将补助资金给付到位，切实减轻养殖场（户）垫资压力。
此外，完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策。此前关于种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息的实施期限延长至2020年12月31日，在延长期限内，适当扩大贴息范围，将符合文件规定的种猪场、规模猪场用于新建、改扩建猪场的建设资金纳入支持范围，缓解养猪企业流动和建设资金压力，稳定生猪产能。
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