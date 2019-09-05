美制造业萎缩 市场上调美联储降息幅度预期

当地时间9月3日，美国权威行业机构供应管理协会（ISM）公布的最新统计数据显示，8月份美国制造业采购经理人指数（PMI）下降至49.1，是自2016年以来首次跌至荣枯线50下方，意味着制造业出现萎缩。分析指出，这样的经济数据也促使市场上调对美联储今年降息幅度的预期。
数据显示，美国8月份制造业采购经理人指数连续第五个月下降，从7月份的51.2下降至49.1，为2016年1月以来的最低值，并且低于彭博调查经济学家的全部预测值。具体来看，8月份美国制造业生产和就业分项指数均跌下50分水岭，是近三年来首次出现萎缩。同时，新出口订单连续第二个月放缓，降至2009年4月以来最低水平。此外值得注意的是，美国制造业指数雇佣指数为47.4，说明目前美国的就业率同样不是非常理想。
今年上半年，美国工业产出和制造业产出连续两个季度下滑，已陷入“技术性衰退”。而最新数据显示，进入下半年制造业疲软势头仍未能改善。美国供应管理协会在声明中说，受访者对经贸摩擦表现出更多的担忧，由于出口的大量减少，美国制造业的信心明显下滑。分析指出，制造业在美国经济中占比虽然不算高，只有大约12%，但它却是美国保证经济竞争力的有力武器之一，制造业出现萎缩，将对美国经济增长构成拖累。
凯投宏观首席美国经济学家安德鲁·亨特认为，疲软的数据将加深美联储对贸易摩擦的恐惧。8月份的数据意味着全球需求疲软和贸易紧张局势加剧正对美国制造商造成更深的伤害。高频经济信息社首席美国经济学家奥沙利文表示，供应管理学会的制造业数据比市场预期更为疲软。这份报告无疑将加剧市场对经济进一步走软的恐惧。
国际咨询机构IHS马基特首席商业经济学家威廉姆森表示，由于美国制造业PMI中的产出和订单指数均处于10年来的最低水平，这表明第三季度制造业很可能再次对经济产生重大拖累，抑制GDP增长。
糟糕的数据表现加剧了市场对美国经济前景的担忧情绪，并提升了市场对美联储激进降息的预期。供应管理学会在报告中表示，8月份制造业活动出人意料地收缩可能使得美联储在下次货币政策会议上决定降息。鉴于报告中各项指标全面疲软，美联储降息50个基点也并非不可能。
圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德3日表示，美国联邦储备委员会应在两周后的会议上降息50个基点，以此来回应金融市场对降息的预期，并且提前预防全球贸易战可能带来的影响。丹麦盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“任何经济数据加速走软的迹象都可能会促使市场猜测美联储将会加大降息幅度。”
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