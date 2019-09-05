市场，让这片土地再造神奇

游人在浙江嘉兴南湖“红船”边参观。新华社记者 黄宗治摄
今日中国，提及市场，一定无法回避浙江。70年时间，“无浙不成市”——这是时代回馈给浙江的最大美誉。
义乌小商品市场，诞生、成长于浙江的一个县级市，而今名震全球，2019年1-7月进出口依然逆势上扬。
一个电商平台，发轫于浙江，颠覆传统商业模式，开掘出体量惊人的电商市场，在云计算、新零售等新兴领域不断取得新成就，屡次超出世人预期。
海宁不产皮草，却有全国最大的皮革市场；桐乡不出羊毛，却有全国最大的羊毛衫市场；嘉善没有森林资源，却有全国最大的木业加工市场；“中国农民第一城”龙港镇撤镇建市，依靠的是市场力量的孕育……
这样的奇观，浙江有太多太多。人们惊叹，这是“无中生有”的发展，这是“插一根筷子也能发芽”的神奇土地！
敢问何以能？归根结底，这里有广阔的市场沃土，有充沛的市场活力，有发达的市场机制，有聪颖务实的市场“弄潮儿”。时任浙江省委书记的习近平同志高屋建瓴、擘画开启了引领浙江长远发展的“八八战略”，历届浙江省委省政府咬定青山不放松、一任接着一任干，不断强化体制机制优势，强化市场在资源配置中的决定性作用，推动民间投资创业激情迸发。浙江，成为中国经济新旧动能转换中一抹亮丽颜色。
市场助力资源小省蝶变经济大省。时代在变，中国在攀升。党中央对浙江提出了新要求，给予了新期待，浙江当顺势而为、奋发有为，再攀高峰、再造神奇。
如何在新时代绽放异彩，阔步新征程、践行新期待？关键还是在市场。
让市场助力开放。中国开放的大门将越开越大，“一带一路”倡议正成为中国全面开放的重要支点。在这股热潮中，浙江的市场力量被寄予厚望。从2013年到2018年，浙江企业对“一带一路”沿线国家直接投资额超过280亿美元。这是浙江人善于把握商机、敢于出海打拼的一贯精神。在未来的发展中，浙江要继续利用好自身禀赋，发挥市场机制优势，在开放中获得更好的发展。
让市场助力创新。核心科技的自主创新是热门话题，这不仅要靠“国家队”发力，也要靠奋战在一线的企业。近年来，浙江探索出独具特色的科技创新“市场化路线”。阿里巴巴、海康威视等民企核心技术创新可圈可点，浙江还诞生了全国第一家民办高水平研究型大学——西湖大学。能否创造性利用市场机制破解科技创新难题，浙江的实践让人倍感期待。
让市场助力高质量。高质量发展是中国经济转型升级的必然路径。浙江城乡居民收入水平走在全国前列，正在引发持续的消费升级浪潮。浙江企业转型升级的不懈追求，也在塑造一个又一个细分领域的单打冠军，塑造一个又一个底色隽永的浙江品牌、浙江制造、浙江标准。只有通过市场机制引导一个个企业自觉提升高质量发展的成色，整个经济的高质量发展才具备越来越厚的基石。
（作者：王玉宝，系浙江日报全媒体评论理论部评论员）
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