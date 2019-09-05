原标题：高品质消费增长快需求旺

【经济界面】

上海网红咖啡店“嘿咖啡”的老板厚军最近有点忙，从亚龙国际广场的B1层搬到1楼，从10平方米到30多平方米，开业刚过1年半，“嘿咖啡”便迈出了从“小小店”到“小店”的第一步。1楼的铺面正在紧张装修中，预计今年10月就能开门迎业。

与厚军的“忙”相对应的是上海的咖啡“热”。去年举行的首届进博会上，全球的特色优质产品和服务汇集。采购商装得满满的“购物车”中，咖啡是当仁不让的“明星”，来自14个国家和地区的36家企业在食品及农产品展区展示了咖啡产品，累计参展面积800多平方米。

在首届中国国际进口博览会闭幕后一年间，沪上咖啡馆数量大幅增加。来自大众点评网的数据显示，截至去年年底，上海大大小小咖啡馆数量达7800多家，而在2015年这一数字为4000家左右。中国持续扩张的消费市场对美国企业很有吸引力。去年5月，星巴克宣布了一项跨度为五个财年、专门针对中国内地市场的增长计划，每年将在中国内地新增门店600家。

第二届进博会很快就要来了，“进博效应”有望再一次点燃我国居民的消费热情。据商务部副部长、中国国际进口博览会组委会办公室主任、中国国际进口博览局局长王炳南介绍，“从参展企业和展品方面来看，参展企业质量明显提升，展品科技含量提高，各参展企业在展品选择上更加突出专、精、尖、特，力求代表本国本行业最高水平。”

专家解读：

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣：

随着收入水平提升，消费升级不断深化，我国居民对高品质商品需求不断增加。据国家统计局数据，按照世界银行标准，保守测算我国中等收入群体已经超过3亿人，大致占全球中等收入群体30%以上。然而，目前我国市场中高端消费供给不足，海淘、出境购等市场规模增长迅速，海外消费规模不断扩大。因此，当前及未来一段时期，通过挖掘和释放消费市场潜力、扩大品质消费市场规模，形成强大的国内消费市场，成为稳定经济增长的主要动力。

消费升级趋势下品质消费需求旺盛，出口转内销和扩大进口是满足品质消费的重要方式。

一方面，我国拥有巨大的消费品产能，大量生产制造企业为国际品牌代工，众多高品质消费品流向全球。然而，由于国内市场营销的缺失，这些高品质商品很难触达国内消费者。同时，国内市场供给无法充分满足消费者对高品质商品的需求，很多从海外购买的商品其实都是“中国制造”；另一方面，主动扩大进口是我国推动对外贸易平衡发展的重要举措，也是满足消费者对高质量生活需求的必然要求。

2018年，中国进口商品达到了14万亿元，进口增速高于出口增速5.8个百分点。消费品进口不仅能够提升居民的消费水平和生活质量，而且能够促进同类消费品的生产。与人民生活密切相关的日用消费品进口对提升品质消费发挥了重要作用。因此，为更好地满足近14亿人的美好生活需求，尤其是满足高品质消费需求，需要将高品质制造能力投放国内市场，扩大进口释放进口消费潜力。

《意见》坚持问题导向，抓住品质消费有效供给不足的痛点，提出推动扩大内外销产品“同线同标同质”实施范围，引导出口企业打造自有品牌，拓展内销市场网络；顺应商品消费升级趋势，抓紧调整扩大跨境电商零售进口商品清单等措施，将更好地满足居民消费升级需求，增强人民群众的获得感。

（本报记者 张翼）

(责编：杨曦、庄红韬)