原标题：美国“关税大棒”击伤本国制造业

在经贸摩擦和关税壁垒持续增强的影响下，美国制造业衰退迹象愈加显著，不仅引起美国各界强烈担忧，还为美国经济前景再添衰退预警。

制造业现衰退迹象

美国供应管理学会3日发布的数据显示，8月美国制造业采购经理人指数（PMI）跌至49.1，为2016年1月以来最低水平，大幅低于市场预期。PMI低于50意味着制造业活动处于收缩状态。

今年上半年，美国制造业产出连续两个季度下滑，已陷入“技术性衰退”。分析人士普遍认为，美国制造业陷入衰退主要是美方的错误经贸政策造成的。

美国供应管理学会制造业调查委员会主席蒂莫西·菲奥尔表示，美国企业信心显著下滑。美国企业对经贸摩擦加剧的担忧上升，新出口订单大幅收缩，说明贸易仍然是“最严重的问题”。

制造商“痛感”增强

近来美国挑起的经贸摩擦持续升级已让美国经济承压，制造业PMI数据不及预期更让美国经济前景雪上加霜。3日，纽约股市道琼斯工业平均指数下跌1.08％，反映制造业行情的个股也大多收跌。

菲奥尔称，关税问题仍是美国制造商心头的沉重负担。上月，苹果公司首席执行官蒂姆·库克向美国总统特朗普表达了对新一轮关税的担忧。美国汽车制造商联盟也表示加征关税损害美国消费者和整个汽车行业。

彭博社首席美国经济学家卡尔·里卡唐纳认为，焦虑正对美国企业信心造成“重大损害”，而这与关税和日益紧张的贸易关系密切相关。

美国学界和政界也为经贸摩擦给美国制造业带来的“痛感”忧虑。俄勒冈大学经济学家蒂姆·杜伊认为，美国供应管理学会报告中的出口数据展现出的衰退迹象最为明显。前白宫通讯联络办公室主任安东尼·斯卡拉穆奇说，白宫承诺修复美国制造业，但却用“愚蠢的贸易战”摧毁了它。

“自伤”型衰退渐成型

作为重要的经济“晴雨表”和先行经济指标，美国制造业PMI下跌，令人越发担忧美国第三季度经济前景。万神殿宏观经济学研究公司首席经济学家伊恩·谢泼德森警告，如果这种规模的下跌再持续几个月，美国将面临完全不必要的“自伤”型衰退。

国际咨询机构IHS马基特公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示，美国制造业PMI中的产出和订单指数均处于10年来最低水平，这表明第三季度制造业很可能对经济产生重大拖累。

美国亚特兰大联邦储备银行3日公布的最新预测显示，第三季度美国经济增速将进一步放缓至1.7％，消费开支增速也将显著放缓，私人固定投资将出现萎缩。美国官方日前公布的最新数据显示，美国第二季度经济增速为2％，大幅低于一季度的3.1％。

美国保德信金融集团首席市场策略师昆西·克罗斯比表示，制造业PMI数据走低是将美国经济推向衰退的力量之一。

（新华社华盛顿9月3日电 记者杨承霖、许缘）

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