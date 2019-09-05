原标题：经贸摩擦和利空数据导致美股下跌

3日公布的最新数据显示，美国挑起的经贸摩擦已经导致美国制造业萎缩，受此影响纽约股市三大股指全线下挫。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数下跌1.08％，标准普尔500种股票指数下跌0.69％，纳斯达克综合指数下跌1.11％。

当天美国供应管理学会发布的最新统计显示，美国8月份制造业指数为49.1，低于7月的51.2，创下2016年1月以来最低水平。该数据低于50意味着美国制造业处于萎缩状态。

并且，供应管理学会的调查显示，超过半数受访企业表示，经济不确定性对企业产生了负面影响。这也进一步印证了不断升级的经贸摩擦已经对美国制造业造成直接冲击。

事实上，经贸摩擦已经给全球制造业带来冲击。国际咨询机构IHS马基特公司的最新统计显示，被调查的30个主要经济体中有17个制造业出现萎缩。主要贸易伙伴制造业不景气势必也给美国制造业带来冲击。

凯投宏观首席美国经济学家安德鲁·亨特认为，8月份疲软的制造业数据意味着全球需求疲软和贸易紧张局势正给美国制造商造成更深伤害。

沃途金融公司证券交易员马修·切斯洛克对新华社记者表示，疲软的制造业数据是导致当天股市下跌的主要原因之一。“我们一直在被告知美国经济很不错，各项指标都很健康，但现在制造业数据并不乐观，许多投资者趁机抛售股票。”

市场研究机构高频经济信息社首席美国经济学家吉姆·奥沙利文表示，当天公布的制造业数据差于市场预期，该数据无疑加剧了市场对经济进一步走软的恐惧。

疲软的经济数据也导致纽约原油期货价格大跌。当天，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格收于每桶53.94美元，跌幅达2.11％。奥安达公司高级市场分析师爱德华·莫亚认为，原油市场交易者现在密切关注经贸摩擦的走向。

（新华社纽约9月3日电 记者罗婧婧、王文）

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