原标题：电影市场呼唤更多“爆款”

刚刚落下帷幕的今年暑期档，历时3个月，实现票房总收入176.4亿元，再次创造了暑期档票房新高。

观察暑期档除了看票房，还有两项指标也值得关注，那就是票房和观影人次的增幅。据《2019暑期档电影市场数据洞察》显示，与2018年暑期档票房同比增长6.33%相比，今年暑期档票房增速仅为1.49%。同时，观影人次也有所下降，0.6%的增幅远不及2018年暑期档4.6%的增长。两项关键指标增幅均有所下降，背后有何深意？记者就此采访了相关专家。

首先看一组数据：今年，10亿元至20亿元票房的电影网络评分均分9.0分，比过去两年分别提升0.5分和0.8分；5亿元至10亿元票房的电影网络评分均分9.1分，比过去两年分别提升1.0分和1.5分。这意味着，今年，只有更高品质的电影才能拿到和过去两年同体量的票房。

其次，今年暑期档观众对8分影片的消费更为谨慎，增量人群主要集中在头部佳片，这一点从《哪吒之魔童降世》获得46.7亿元高票房就可见一斑。此外，今年暑期档，中高观影频次有所下降，也就是说，只进过一次影院的观众增多了，但经常走进影院的观众减少了。这些原因都是影响暑期档票房增幅的关键因素。

专家表示，当前文化消费丰富多元，一般影片很难吸引观众走进影院，随着电影产业不断发展，观众对电影质量的要求也会越来越高，选择更加理性，平庸之作很难再有获利空间，只有精品才能赢得市场青睐。未来的电影市场，内容为王仍是永恒不变的主题。

今年暑期档，还有一则数据也值得关注。据猫眼研究院数据显示，今年暑期档平均票价为35.3元，比之前略有增长，这是否成为影响观影人次增幅的关键因素？

专家表示，从市场发展看，过去5年（2014年至2018年）中国电影市场平均票价一直在35元上下小幅波动，且人次稳步增长，今年暑期档35.3元的平均票价，相对稳定。从过去5年的数据表现看，人次增长逐步放缓，平均票价也是小幅波动，因此票价并不是触发观众观影的主要原因。

再看海外市场。截至8月份，今年北美电影市场的平均票价是9.01美元，折合人民币64.6元，远超中国电影市场年初至今的平均票价37.6元。日、韩、英、法等国的平均票价均明显高于中国内地，中国香港电影市场的平均票价也高出内地50%左右，中国内地电影市场平均票价仍处于较合理的范围。

专家指出，我国拥有庞大的消费人口，且人口红利仍在不断释放。从《哪吒之魔童降世》获得高票房的案例也可以看出，观众对优质影片的观影热情很高。观影人次增速放缓反映出电影市场优质影片供应不足，市场还需源源不断上映好片，持续吸引观众走进影院。

业内人士分析指出，目前我国年人均观影次数仅为1.3次，年上映影片数量约400部，而欧美等发达国家以上两项数据分别为4次和1000部左右，这两三倍的差距是中国电影市场的潜力所在。而暑期档表现出“烂片”票房更惨、好片收益更高的趋势也将倒逼电影市场持续不断提升综合品质。

(责编：杨曦、庄红韬)