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合作利益有多大 贸易战损害就有多大

郭 言

2019年09月05日08:38  来源：经济日报
 
原标题：合作利益有多大 贸易战损害就有多大

　　贸易战进行到现在，没有赢家的事实已经让越来越多的人看清。美方挑起贸易战给别人带来伤害，但自己也不可能独善其身。可以说，中美双方经贸合作产生的利益有多大，贸易战带来的损害就有多大。

　　据美国供应管理协会（ISM）最新发布的报告，8月美制造业采购经理指数（PMI）降至49.1%，连续5个月下跌，自2016年8月以来首次跌至“枯荣线”以下，并创2016年1月以来新低。其中，新订单指数跌至47.2%，创2012年6月以来新低；出口订单指数大幅下跌至43.3%，创2009年4月以来新低；制造业就业指数跌至47.4%，创2016年3月以来新低。报告称，美企业信心显著下降，出口订单大幅减少，显示贸易仍是最突出问题。

　　分析人士称，有关数据显示美制造业陷入萎缩，而关税和贸易不确定性继续打击美制造业，加剧了美国经济面临的风险。

　　哈佛大学CAPS/Harris民意调查显示，63%的美国注册选民表示，对中国产品征收的关税最终对美国的伤害大于对中国的伤害，74%的人表示，美国消费者承担了这些关税的大部分负担。

　　不过，美方一些人不顾事实反复声称，加征的关税都是中国企业在承担，关税不会影响到美国消费者；中美贸易过程中，中国“剥削”了美国，美方成了“中国人的仆人”。

　　这种说法是对过去几十年中美互惠共赢的经贸合作历史的一种歪曲，本质是通过误导社会认知，美化不得人心的贸易战。这些说法站不住脚，也经不起推敲。

　　中美建交40年来，双边关系全面发展，经贸合作快速推进，已经形成了优势互补、利益交融、互惠互利的贸易格局。双边经贸合作为两国企业提供了巨大的市场机会，为两国创造了大量的就业机会，推动了两国产业结构升级，为两国消费者提供了性价比更高的商品服务，增加了消费者福利。

　　最重要的是，中美经贸合作具有互补性。中国是世界上最大的发展中国家，美国是世界上经济实力最强的发达国家，两国的资源禀赋、发展阶段、产业结构和国际分工不同，以互补性为主的贸易基本格局至今没有改变。

　　美国服务业比较强，在双边服务贸易领域有很大的顺差。中国作为制造业大国，在货物贸易领域有大额的顺差。多年来，市场规律主导形成的中方生产、美方消费的分工格局给美国消费者带来了长期稳定的福利。中美之间业已形成的有效利益分享机制，释放了巨大的福利效应，惠及了所有参与者。

　　从国际经济结构制度和世界经济发展的视角来看，中美两国合作不仅有利于两国的经济发展和两国人民的福利，同时也有利于世界经济的发展和全球治理体系的完善。

　　一年多来，中美经贸摩擦涉及的商品金额已远远超过历史上有记载的贸易争端，用经济模型可能很难推演出未来的结果，但可以肯定的是，贸易战绝没有赢家，而同样，“两头大象打架，受伤的是草地”。贸易战不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。

　　因此，在平等和相互尊重的基础上，以冷静态度通过磋商和合作，才是解决问题的正确选择。

(责编：杨曦、庄红韬)
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